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Şişli’de metro girişinde husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı

08.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mecidiyeköy’de metro alt geçidine giren kasklı bir şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, olayda iki kişi silahla yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki hafta Cuma günü Şişli Mecidiyeköy metro alt geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde motosikletli metro girişine gelen kasklı bir şahıs, merdivenlerden inmeye başladı. Bir süre alt geçitte yürüyen şahıs, husumetli olduğu grubu görünce belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. Saldırıda iki kişi bacak kısımlarından yaralanırken, saldırgan için geldiği şekilde geri dönerek motosikletle kayıplara karıştı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

METRODA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Metro alt geçidindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasklı saldırganın geldiği motosikletin plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, saldırıyı gerçekleştiren A.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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