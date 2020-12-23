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  4. Şişli’de silah sesleri! Ateş açan saldırganlar 5 araca hasar verdi

Şişli’de silah sesleri! Ateş açan saldırganlar 5 araca hasar verdi

23.12.2020 07:07 | Son Güncelleme:
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Şişli’de silah sesleri! Ateş açan saldırganlar 5 araca hasar verdi

Şişli'de, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla rastgele ateş açılması sonucu park halindeki 5 otomobil hasar gördü. Olayda ayrıca bir evin camına da kurşun isabet etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta meydana geldi. 5-6 el silah sesi duyduklarını söyleyen sokak sakinleri dışarı çıktıklarında ise çok sayıda aracın camının kırık olduğunu gördü. Olay sırasında bir evin camına da mermi isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TİCARİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI İDDİASI

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, hafif ticari araçla sokağa gelen kişi yada kişiler sağa sola rastgele ateş etti. Olayın olduğu anlarda bir kişinin ise yaya olarak kaçtığı iddia edildi.

SOKAĞIN BAŞINDA YAKLAŞIK 20 KOVAN

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada, Gediz Sokak ile Ozan Sokak'ın kesiştiği noktada yaklaşık 20 adet boş kovan bulundu. Polis şimdi, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

MAHALLE SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananları anlatan mahalle sakini, 5-6 el silah sesi duyduklarını belirterek, “Yaklaşık yarım saat önce, 5-6 el silah sesi duyduk. Kapıya çıktığımızda kimse yoktu. Kamera kayıtlarından baktık, bir kişi araçtan inip kaçıyordu o kadar. Başka bir şey yok. Başka biri sıkıyor. Araçtan inen kişi korkup kaçıyor. Yaklaşık 4 arabada isabet var. Bir tane evinde camı isabet aldı" dedi.

(DHA)

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