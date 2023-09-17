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  4. Şişli'de trafikte dehşet anları! Tekme ve yumruklarla saldırdılar

Şişli'de trafikte dehşet anları! Tekme ve yumruklarla saldırdılar

17.09.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında tekme ve yumruklar konuştu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki şahıs, yabancı uyruklu diğer sürücüye saldırdı. Dehşet anları hem cep telefonu hem de kask kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili taraflarında birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay Mecidiyeköy D-100 Karayolu Zincirlikuyu istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy istikametine seyir halinde olan iki sürücü arasında, Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra yol verme tartışması yaşandı. Mecidiyeköy yol ayrıma gelen iki sürücü trafiğin yavaşladığı anlarda da tartışmaya devam etti. Sürücülerin yanlarındaki yolcular da tartışmaya dahil oldu.

YUMRUK VE TEKMEYLE CAMI KIRIP SÜRÜCÜYÜ DARBETTİLER

Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındakiler otomobil sürücüsünün yanına gelerek aracı tekmelemeye başladı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındakiler otomobilin camlarını da yumrukladı.

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Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışsa da fazla uzaklaşamadı. Trafiğin yavaşlamasını fırsat bilen şüpheliler, bir süre sonra otomobilin camını kırıp sürücüye yumruk ve tekme atmaya başladı. Araç sürücüsü ise, bir yandan kendini savunmaya çalıştı bir yandan da yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

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KAVGAYA ANA YOLDA DEVAM ETTİLER

Kavganın ardından araçlarından inen taraflar bir süre daha tartışmaya devam etti. Tartışma yeniden küfürlü kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran tarafların kavga ettiği anlar yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, saldırıya uğrayan sürücünün otomobilinde hasar meydana geldi.

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ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Öte yandan, olayın ardından polis ekipleri tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar ilk olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Ardından da şikayetlerinden vazgeçmeleri üzerine taraflar serbest bırakıldı. (İHA-DHA)

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Şişli trafik kavga Mecidiyeköy

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