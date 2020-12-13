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Şişli’deki erkek arkadaşı dehşetinin görüntüleri olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

13.12.2020 14:07 | Son Güncelleme:
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Şişli’deki erkek arkadaşı dehşetinin görüntüleri olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Şişli'de ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilen genç kadın görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Adaletin yerini bulması için herkesten yardım istediğini aktaran Tuğba Erçakar, yaşadığı dehşeti anlattı.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca tekme tokat darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayıp yardım isteyen Tuğba Erçakar, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük destek gördüğünü aktaran Erçakar, “Büyük bir darp olayı yaşadım. Kötü bir süreç yaşadım. Bu noktada adaletin yerini bulması için herkesten yardım istiyorum. Birden üstüme saldırdı ölüm tehditleriyle. Şiddetli şekilde darp edildim. Elimde oluşan morluk izleri var ama ağırlıklı olarak kafatası tarafına vurulma olduğunda kafam şiş” dedi.

'KAPIYI ZORLAYIP EVE GİRDİ'

Erkek arkadaşına ayrılmak istediğini bir gün öncesinde söylediğini anlatan Erçakar, “Daha önce kavga ettiği bir konuyu görmedim. Demek ki özü buymuş. İlişkiyi tamamıyla bitireceğimi anlayınca gerçek yüzü ortaya çıktı. Çok yoğun bir şekilde arayıp mesajlar attı ancak ben cevap vermedim. Darp olayının yaşandığı arkadaşımın evinde kalıyordum. Bir şekilde ulaşıp kapıyı zorlayıp eve girdi. Buradan ölün çıkacak tehditleri falan. Şiddetli bir şekilde darp edildim. Benim de bir süre sonra gücüm yetmeyip karşılık veremedim” dedi.

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Genç kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildi, o anlar kameraya yansıdıGenç kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildi, o anlar kameraya yansıdı

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'ARKADAŞIM OLAYIN ŞOKUNA GİRDİ'

Sosyal medyada görüntülerde yer alan arkadaşının fazla ilgilenmediği şeklindeki eleştirilere ilişkin de Erçakar, “Görüntülerde arkadaşımın fazla ilgilenmediği, yardımcı olamadığı şeklinde birçok yorum gelmiş. Ancak ben ona polisi aramasını söyledim. Görüntülerde ilgilenmiyormuş gibi duruyor. Ama olayın şokuna girdi. Ayrıca cama ve kapıya çıkıp defalarca yardım istedi. Ancak kimse yardımcı olmadı bize. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Olayların karşısında kimse sessiz kalmasın, elbet bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır” dedi.

darp

(İHA)

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