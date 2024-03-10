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  4. Sistem açığından faydalanarak 27 milyon liralık vurgun yaptılar! 12 ilde büyük operasyon

Sistem açığından faydalanarak 27 milyon liralık vurgun yaptılar! 12 ilde büyük operasyon

10.03.2024 13:30
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Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan bir açıktan faydalanan dolandırıcılar, 27 milyon liralık vurgun yaptı. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Sistem açığından faydalanarak 27 milyon liralık vurgun yaptılar! 12 ilde büyük operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan bir açıktan faydalanarak 27 Milyon lira dolandıran şüpheliler ile ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda HTS ve finansal hesap analizi sonucunda konu ile alakalı toplam 30 şüpheli tespit edildi.

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İstanbul merkezli Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir’de 5 Mart Salı günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, 23 cep telefonu, 21 sim kart, 4 hard disk, 2 hafıza kartı ile 2 dizüstü bilgisayara el konuldu.

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32 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine getirildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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