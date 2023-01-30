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Site yöneticisini kemerle boğarak öldürmüştü! Korkunç cinayet sonrası bakın ne yapmış

30.01.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da Süleyman Ç. (49), site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) kemerle boğarak öldürdü. Süleyman Ç.'nin cinayet sonrası çalıştığı akaryakıt istasyonuna gidip mesaiye başladığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından burada gözaltına alınan zanlının, cinayeti de itiraf ettiği öğrenildi.

Kan donduran olay, cumartesi günü Fatih Mahallesi'nde bulunan Yusuf Han Konakları'ndaki sitenin otoparkında meydana geldi. Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zaman zaman aynı sitede çim biçme işiyle uğraşan Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından cinayeti itiraf eden Süleyman Ç., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Olay günü site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın yanına giden Süleyman Ç.'nin para istediği, iş yüzünden ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ç.'nin, Hüseyin Cahit Erdoğan'ı darbettiği, ardından kemerle boğarak öldürdüğü belirlendi.

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ÖLDÜRÜP MESAİYE GİTMİŞ

Cinayetin ardından motosikletiyle olay yerinden uzaklaşan Süleyman Ç.'nin çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek mesaiye başladığı, bir süre sonra polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Hüseyin Cahit Erdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün öğle vakti Halıkent Camii'nde kılınan namaz sonrası Halife Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(DHA)

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