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  4. Sivas’ın soğuk havasına dayanamadı, bulduğu çözüm hayrete düşürdü

Sivas’ın soğuk havasına dayanamadı, bulduğu çözüm hayrete düşürdü

kadir.gunduz kadir.gunduz
24.01.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, kamyonetinin kliması çalışmayınca Sivas’ın soğuk havasına karşı bulduğu çözümle hayrete düşürdü.

Sivas’ın Zara ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Habil Eser isimli vatandaş, kamyonetinin kliması çalışmayınca Sivas’ın soğuk havasına karşı bulduğu çözümle görenleri bir hayli şaşırttı. Habil Eser, kamyonetiyle Sivas’tan Zara ilçesine yolculuk yaparken aracının kliması çalışmayınca soğuk havaya karşı savunmasız kaldı. Uzun süre kamyonuyla yolculuk eden Eser, soğuk havaya karşı piknik tüpü çözümünü buldu. Kamyonetin kabin kısmını piknik tüpüyle ısıtan Eser'in o anlarını yanında bulunan arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü beğeni topladı.

"KLİMADAN DAHA HIZLI VE İYİ ISITIYOR"

Piknik tüpünün klimadan daha iyi ısıttığını belirten Habil Eser, "Hayvancılık işiyle uğraşıyorum, geçen gün Sivas’ta bir köye gittim, hava çok soğuktu ve aracın kliması çalışmadı. Ben de soğuk havaya dayanamadım ve piknik tüpüyle aracın içini ısıtmaya çalıştım. Gayet güzel ısındı içerisi. Araç içinde arkadaşım vardı, o da video kaydına almış, sosyal medyada paylaşmış. Beğenenler çok oldu. Gören herkesin ilgisini çekti, çok fazla beğeni aldı. Nereden aklınıza geldi diye soran çok oldu. Eskiden uzun yola gidenler araçlarını böylesi yöntemlerle ısıtıyormuş, o gün de aşırı soğuk ve karanlıktı, biz de böyle bir yol denedik. Gittiğimiz köyden bir tane piknik tüpü aldık ve geri dönüş yolunda bu şekilde kendimizi ısıtarak döndük. Klimadan daha hızlı ve iyi ısıtıyor, etkisi çok fazla oluyor. Böyle bir şey yapmasaydık donabilirdik. Araç eski olduğu içinde içeriye soğuk havayı kolay alıyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

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