Sivas'ta damat dehşeti! Silahla evi bastı, ortalığı kan gölüne çevirdi

Kan donduran olay, Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.D. tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla evi bastı. Eşinin evde olmadığını anlayınca kayınpederi A.P. ve kayınbiraderi Ö.P.’yi rehin aldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşledi. Önce kayınpederini sonra kayınbiraderini vurdu. Ö.D. daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı.

A.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

