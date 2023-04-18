HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta damat dehşeti! Silahla evi bastı, ortalığı kan gölüne çevirdi

Sivas'ta damat dehşeti! Silahla evi bastı, ortalığı kan gölüne çevirdi

18.04.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kan donduran bir cinayet ve intihar olay yaşandı. Ö.D., tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine kayınpederinin evini silahla bastı. Kayınpederi A.P. ve kayınbiraderi Ö.P.’yi rehin alan öfkeli damat, polisleri karşısında görünce ortalığı kan gölüne çevirdi. Önce kayınpederi ve kayınbiraderini silahla vuran Ö.D., sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. İşte olayın detayları...

Sivas'ta damat dehşeti! Silahla evi bastı, ortalığı kan gölüne çevirdi

Kan donduran olay, Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.D. tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla evi bastı. Eşinin evde olmadığını anlayınca kayınpederi A.P. ve kayınbiraderi Ö.P.’yi rehin aldı.

4bd68bad-2a62-4e8d-a7b7-2edc3c76f432

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşledi. Önce kayınpederini sonra kayınbiraderini vurdu. Ö.D. daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı.

14674b6a-2e31-4c0c-9907-48b222ab6654

A.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da Togg'u gören vatandaş gözyaşlarını tutamadı!Ordu'da Togg'u gören vatandaş gözyaşlarını tutamadı!
Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'
Toplam seçmen sayısı resmen duyuruldu! Toplam seçmen sayısı resmen duyuruldu!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Sivas damat

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

500 TL'lik yeni banknot iddiaları... AK Parti'den açıklama

500 TL'lik yeni banknot iddiaları... AK Parti'den açıklama

Annesi çıldırdı! "Böyle zenginliğin içine..."

Annesi çıldırdı! "Böyle zenginliğin içine..."

Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan kaç para aldın da geldin?

Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan kaç para aldın da geldin?

İlginizi Çekebilir

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.