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Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

19.07.2021 03:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas Erzincan Karayolu, Tekke köprüsü girişinde meydana geldi.

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Kazada, İmranlı ilçesinden Sivas istikametine gitmekte olan Fuat Çelik yönetimindeki otomobil, canlı hayvan yüklü Sami Yiğit yönetimindeki kamyonete Tekke köprüsü girişinde arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonetin Zara Belediyesi Hayvan Pazarına dönüş yaptığı esnada meydana gelen kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan D. N. Ç. ile T. Ç. de yaralandı. Yaralılar Zara Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavileri yapılırken, sürücü F.Ç’nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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