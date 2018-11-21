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Sivas'ta şaşırtan görüntü! Vatandaşlar durup böyle izledi...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta 5 katlı binanın çatısında soba külü nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Caddede toplanan vatandaşlar, itfaiye erlerinin çalışmasını ilgiyle takip etti.

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Vatandaşlar durup böyle izledi...

Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'taki 5 katlı Bizim Apartmanı'nın çatısında, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Binanın en üst katında oturanların soba külünü çatıya dökmesi sonucu çıktığı sanılan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

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İhbarla gelen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı. Caddedeki binanın toplananlar, itfaiye erlerinin çalışmalarını merakla izledi.

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Yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. (DHA)

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Sivas yangın

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