Sivilceli ciltler için doğal maske önerileri ve tarifleri: Sivilceli cilt bakımı nasıl yapılır?

Ergenlik döneminin başlamasıyla sivilce ve akne üretimi pek çok kişinin sıkıntısı haline gelir. Birçok insanın hayatının en az bir döneminde bu sorunla mücadele etmeye çalışır. Sivilce ve akne oluşumunun sebepleri arasında sağlıksız cilt bakımı, sağlıksız beslenme, hormonal sorunlar, kullanılan ilaçlar ve stres gibi faktörler yer alabilir. Sivilceleri yok edebilecek pek çok yöntem bulunur. Sivilce probleminin kökünde herhangi bir sağlık sorunu yoksa çözümü düzenli bir cilt bakımı da olabilir. Günümüzde kozmetik ürün satan birçok mağazada sivilce karşıtı ürünler bulunur. Bunun haricinde evde doğal olarak hazırlanabilecek akne ve sivilce karşıtı maske tarifleri bulunur.

Ciddi bir sivilce sorunu yaşayan kişilerin öncelikle uzman bir doktorun kontrolünden geçmesi önemlidir. Bunu haricinde sivilce kurutucu maske ve diğer ürünleri kullanılmadan önce de mutlaka profesyonellerden destek alınmalıdır. Aksi takdirde herhangi bir alerjik reaksiyon vb. sorunlardan oluşabilecek daha ciddi cilt sorunları ortaya çıkabilir.

Sivilce ve aknelerin nedenleri nelerdir?

Sivilceler, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin dolmasıyla oluşan yaygın bir cilt sorunudur. Vücudun çok fazla sebum üretimi yapması durumunda, gözeneklerin dolması ve tıkanması olasıdır. Ölü hücrelerle tıkanan gözeneklerde ise siyah nokta ve sivilce oluşumları meydana gelebilir. Bu duruma gerekli müdahale edilmediği takdirde ise iltihaplı sivilceler oluşabilir. "Akneli cilt ne demek?" sorusunun cevabını bu şekilde açıklayabiliriz. Sivilceler çoğunlukla yüz, sırt ve omuzlarda daha rahat meydana gelir. Her yaştan insanın akne sorunu olsa da, bu sorun en çok gençlerde görülür.

Ciltteki gözeneklerin tıkanmasıyla, bakteriler daha kolay üremeye başlar. Bu da zamanla iltihaba neden olur. İltihap ise sivilce olarak cilt üzerinde ortaya çıkar. Sivilceye neden olan bazı sebepler şu şekildedir:

İlaç yan etkileri

Stres

Hormon sorunları

Cildin ihtiyacından fazla yağ üretmesi

Tıkanan gözenekler

Sivilce sıkma

Cildin doğru temizlenmeyişi

Sigara kullanımının sivilce oluşumunu arttırması

Aşırı nem ve güneşe maruz kalmak

Sivilceli ciltler için bakım önerileri nelerdir?

Günümüzde sivilce sorunu yaşayan pek çok insan bulunuyor. Bunun sebepleri arasında ise birden fazla faktör mevcut. Ancak düzenli bir cilt bakımıyla beraber aknelerden kurtulmak mümkündür. İlk olarak cilt temizliğine dikkat edilmeli ve cildin pH dengesini bozmayacak ürünler kullanmaya özen gösterilmelidir. Akneli ciltlere bakım önerileri şu şekildedir:

Uzman yardımı:

Sivilceler konusunda hassas olan ciltlerin bakımı özenle yapılmalıdır. Zira sivilcelere uygulanacak yanlış bir işlem, tahriş gibi başka cilt sorunlarına da neden olabilir. Bu yüzden ilk olarak bir dermatologdan yardım alınmalıdır. Uzman dermatologlar cilt yapısını ve gereken tedaviyi tespit ederek, buna göre bir yol haritası çizecektir. Bu sayede herhangi bir cilt sorunu durumunda kullanılması gereken ürünler hakkında da bilgi alınabilir.

Cildin kurumamasına özen gösterilmeli:

Sivilce sorunu yaşayan kişilerin yaptığı en büyük hatalardan biri, cildin yağ seviyesini azaltmak isterken tamamen kurumasına neden olmak. Sivilce ve akne oluşumuna neden olan gözeneklerin temizlenmesi için uygun ürünlerin kullanılması gerekir. Bunun haricinde gün içerisinde sürekli yüz yıkamak da cildin tahriş olup kurumasına neden olabilir. Bu yüzden günde 2 defa temizlenmesi önerilir.

Sert bakımlardan uzak durulmalı:

Sivilceli cilt yapısı olan kişiler, cildindeki siyah noktaları gidermek için peeling yapmamalıdır. Peeling gibi sert uygulamalardan kaçınmalı ve cilt bakımı yaparken yumuşak ürünler kullanılmalıdır. Bununla birlikte cilt temizliği yapılırken sert fırçalar da kullanılması önerilmez. Aksi takdirde ciltte tahriş ve kızarıklıklar meydana gelebilir.

Sivilceli ciltler için maske tarifi önerileri

Sivilcelerden kurtulabilmek için evde hazırlanabilecek birçok maske tarifi bulunur. Bu maskeler her evde bulunan doğal ürünlerden oluşabilir ve uygulaması da oldukça basittir. Ancak ilk olarak cilt yapısını iyi tanımak ve alerjik reaksiyonlara karşı dikkat etmek gerekir. Bitkisel ve doğal yollarla hazırlanan sivilce karşıtı maske tarifleri aşağıdaki gibidir:

Yulaf maskesi:

E vitamini açısından oldukça zengin olan yulaf, antioksidan özellikleriyle de cilde oldukça faydalıdır. İlk olarak yulaf sıcak bir suda kaynatılarak lapa haline getirilir. Soğuduktan sonra iyice karıştırılıp kremsi bir kıvam alır. Nazikçe masaj yapılarak cilde uygulanır ve yıkanır. Daha sonrasında ise nemlendirici bir krem kullanılması önerilir.

Zerdeçal ve bal maskesi:

Zerdeçal hem yemeklerde kullanılabilen hem de cilt bakımında oldukça faydalı bir üründür. Balın içeriğinde ise antibakteriyel ve antimikrobiyal bileşenler bulunur. Bu tarif uygulanarak sivilcelere karşı mücadele edilebilir. Bir tatlı kaşığı bal içerisine yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edilir. İyice karıştırılarak koyu bir kıvam elde edilir. Cilt üzerinde uygulandıktan 15-20 dakika sonra yıkanır. Ardından nemlendirici kullanılmalıdır.

Kil ve çay ağacı maskesi:

Cilt için oldukça faydalı olan çay ağacı ve kil yağlı ciltler için önerilen bir maske türüdür. Aktardan elde edilen bu ürünlerle ev ortamında kolayca hazırlanabilir. Bu tarif için bir avuç kil kullanılması yeterli olacaktır. İçerisine 1-2 damla çay ağacı yağı eklenir. Kremsi bir kıvam elde etmek için bir miktar su da eklenebilir. İyice karıştırıldıktan sonra cilde uygulanır ve 15 dakika bekletilir. Maskeyi temizledikten sonra ise nemlendirici sürülür.

Maske tariflerini uygularken en çok dikkat edilmesi gereken unsur, maske temizlendikten sonra nemlendirici krem kullanılmasıdır. Krem cildin kuru kalmasını önler. Bununla birlikte maskenin iyice karıştırılarak homojen bir kıvam elde edilmesi de son derece önemlidir. Son olarak maske temizlenirken aşırı sıcak ve soğuk su kullanımından kaçınılmalıdır. Ilık bir su ile temizlenmelidir.

Sivilceli ciltler için doğal nemlendirici tarifi

Sivilceli ciltlerin kuru kalmaması nemlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden ev ortamında hazırlanabilecek doğal nemlendirici için olarak yumurta akı maskesi önerilir. Doğal nemlendirici tarifleri şu şekildedir:

1 adet yumurta akının içerisine 1 tatlı kaşığı limon suyu eklenir. Temiz bir cilde uygulanarak 20 dakika bekletilir. Daha sonrasında ılık bir su ile yıkanır.

Bir başka doğal nemlendirici tarifi ise yoğurt maskesidir. Yaklaşık 3-4 tatlı kaşığı yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı bal eklenir. İyice karıştırılarak homojen bir kıvam elde edilir. Cilde uygulanırken hafif bir masaj yaparak uygulanması önerilir. 20 dakika bekledikten sonra maske temizlenmelidir.

Son olarak evde hazırlanabilecek doğal nemlendirici tarifi için çilek maskesi uygulanabilir. 2 adet çilek ezilerek içerisine 1 çay kaşığı limon suyu ilave edilir. Maske cilt üzerinde 10 dakika bekletilir ve yıkanır.

Karma ve akneye meyilli ciltler için nemlendirici önerileri

Cilt tipine uygun ürünler kullanmak oldukça önemlidir. Aksi durumda cildin yapısı bozularak sivilcelerden daha farklı cilt sorunları yaşanabilir. Karma ve akneye meyilli cildi bulunan kişiler mutlaka uygun bir nemlendirici kullanmalıdır. Zira cildin nemsiz kalarak kuruması sivilcelere iyi gelmez. Hatta durumu daha da kötü bir hale getirebilir. Bu yüzden temiz bir cilde karma ciltlere uygun bir nemlendirici kullanılması oldukça önemlidir.

Sivilceli ciltler için temizleme jeli önerileri

Sivilceli cilt sorunu yaşayan kişiler için kozmetik ürünleri özel olmalıdır. Bütün krem ve jel tipleri sivilceli ciltler için uygun değildir. Eğer uygun cilt ürünü seçilmezse cildin pH dengesi bozularak daha büyük cilt problemlerine yol açabilir. Bu yüzden sivilceli cilde sahip kişiler, alacakları jel ürününü araştırıp kullanmalıdırlar.



