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    4. Sivrisineklerin kabusu oluyor! Bu sinek kovucu yöntem böcek ilaçlarından daha etkili

    Sivrisineklerin kabusu oluyor! Bu sinek kovucu yöntem böcek ilaçlarından daha etkili

    17.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sivrisinekler sıcak yaz günlerinin gelmesiyle beraber artış gösterdi. Isırdığı bölgeyi kaşındırmasıyla rahatsızlık veren sivrisinekler özellikle geceleri sizi uykunuzdan uyandırarak uyku problemlerine yol açabiliyor. Sinek kovucu spreyler içeriğinde bulunan kimyasallar sebebiyle tercih edilmeyebiliyor. Bunun yerine doğal yöntemlerle de sineklerden sonsuza kadar kurtulmak mümkün. Sivrisineklerin kabusu olan en etkili doğal yönteme haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber sinek şikayetleri de arttı. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal sinek kovucu yöntemlerle bu sorunu çözüme kavuşturabilir ve sinek ısırıklarını engelleyebilirsiniz. Sineklerden kurtulmanın en doğal yolu haberimizde.

    Ortamdaki sinkleri kovmak için öldürücü kimyasalları kullanmak yerine doğal yöntemleri seçebilirsiniz. Teras, balkon ve bahçe gibi yerlere daha sık gelen sineklerden kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

    SİNEKLERİN KORKULU KABUSU

    Bir limonu güzelce daireler halinde dilimleyin ve bir kavanoza alın.

    SİNEK KOVUCU 1

    Ardından kavanozun içine taze biberiye ve fesleğen yaprakları ekleyin.

    SİNEK KOVUCU 3

    SİNEK KOVUCU 2

    Birkaç damla da limon otu yağı damlatın.

    SİNEK KOVUCU 4

    Limon otu yağı en bilindik böcek kovucudur ve karışım onsuz eksik kalacaktır.

    Karışımın üzerini birkaç parmak geçecek kadar su doldurun ve suyun üzerine bir mum yerleştirin.
    Merak etmeyin mum su üzerinde kalacak ve yanmaya devam edecektir.

    SİNEK KOVUCU 5

    İçinde bulunduğunuz yer oda da olsa, balkon da olsa ortamı harika bir koku kaplayacak ve bu koku sayesinde siz evinize başka bir hava katarken, sineklerden kurtulmanız sağlayacak.

    Farklı bir koku isterseniz karışıma rahatlıkla lavanta da ekleyebilirsiniz.

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