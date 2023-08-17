Sivrisineklerin kabusu oluyor! Bu sinek kovucu yöntem böcek ilaçlarından daha etkili

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber sinek şikayetleri de arttı. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal sinek kovucu yöntemlerle bu sorunu çözüme kavuşturabilir ve sinek ısırıklarını engelleyebilirsiniz. Sineklerden kurtulmanın en doğal yolu haberimizde.

Ortamdaki sinkleri kovmak için öldürücü kimyasalları kullanmak yerine doğal yöntemleri seçebilirsiniz. Teras, balkon ve bahçe gibi yerlere daha sık gelen sineklerden kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

SİNEKLERİN KORKULU KABUSU

Bir limonu güzelce daireler halinde dilimleyin ve bir kavanoza alın.

Ardından kavanozun içine taze biberiye ve fesleğen yaprakları ekleyin.

Birkaç damla da limon otu yağı damlatın.

Limon otu yağı en bilindik böcek kovucudur ve karışım onsuz eksik kalacaktır.

Karışımın üzerini birkaç parmak geçecek kadar su doldurun ve suyun üzerine bir mum yerleştirin.

Merak etmeyin mum su üzerinde kalacak ve yanmaya devam edecektir.

İçinde bulunduğunuz yer oda da olsa, balkon da olsa ortamı harika bir koku kaplayacak ve bu koku sayesinde siz evinize başka bir hava katarken, sineklerden kurtulmanız sağlayacak.

Farklı bir koku isterseniz karışıma rahatlıkla lavanta da ekleyebilirsiniz.



