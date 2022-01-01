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Siyah-kırmızı ikilisinin kendine has havasını en iyi şekilde yansıtan kombin önerileri

30.12.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasında birbirlerine en çok yakışan renkler şüphesiz siyah ve kırmızı. Birbirine çok yakıştırdığımız ve bir türlü ayıramadığımız ikili, bu sezonda da hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Kışkırtıcı ve heyecanlı kırmızıyı, asil ve gizemli siyahla buluşturan tasarımlar; elbiseden aksesuara her formda karşımıza çıkıyor. Siz de siyah-kırmızı ikilisinin büyüleyici etkisinden nasibinizi almak istiyorsanız bu birlikteliğin gücünü en iyi hissedeceğiniz kombin önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Siyah-kırmızı ikilisinin kendine has havasını en iyi şekilde yansıtan kombin önerileri

Aşkın, tutkunun, isyanın, devrimin, tehlikenin rengi... Kırmızıyı herkes başka şekilde tanımlıyor ancak hepimizin emin olduğu bir şey var ki o da kırmızının gerçekten özel bir renk olduğu. Bu iddialı rengi ise en çok siyahla yan yana geldiğinde seviyoruz. Oldukça enerjik bir renk olan kırmızının nötr ve sakin siyahla dansı, yıllardır en başarılı moda tasarımcılarına ilham vermeye devam ediyor. Siz de bu sezon stilinizde yenilik yapmak istiyorsanız içinizdeki enerjiyi yansıtmak için bu uyumlu ikiliyi seçebilirsiniz. Şanslısınız ki en trend siyah-kırmızı renk kombinlerine sadece tek tıkla ulaşmanız mümkün.

1. Kendinizi öne çıkarmaktan korkmayın!

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-1

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Şu bir gerçek ki üzerimizde taşıdığımız kıyafetlerin psikolojimiz üzerinde büyük bir etkisi var. Bazen kendimizi çok kötü hissetsek ve motivasyonumuzu kaybetsek de sevdiğimiz bir kıyafeti giyince gücümüzü yeniden toparlayabiliyoruz. Siz de kıyafetlerin bu kadim gücüne inanıyorsanız kırmızı ve siyahın buluştuğu parçaları bu sezon gardırobunuza mutlaka eklemelisiniz. Lela, kırmızının en sade halini siyahın en romantik formuyla buluşturarak iş kombinlerinize yepyeni bir boyut kazandırmayı başarıyor.

Özel toplantılarda ya da önemli iş yemeklerinde herkese öz güveninizi hissettirebileceğiniz bu elbiseyi incelemek için tıklayın.

2. Trendleri eteklerden daha güzel ne taşıyabilir ki?

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-2

Bu sezonu kasıp kavuran midi etek trendini tabii ki muhteşem ikilimiz olmadan düşünemezdik. En büyük moda defilelerindeki modellerden influencerlara kadar herkesin üzerinde gördüğümüz ve çok beğendiğimiz midi etekler, kırmızı ve siyah ile göz alıcı bir şıklığa ulaşıyor. Genellikle vamp ve çekici bir görünümle eşleştirdiğimiz bu ikiliye bambaşka bir gözle bakan Joe Browns, herkese adeta bir moda dersi veriyor. Kırmızı ve siyahı mütevazı ve asil bir şekilde sunan bu modeli dilerseniz sneakerlar ile günlük kombinlerinizde kullanabilir veya ince topuklular ile özel davetlerde giyebilirsiniz.

Kırmızı gül desenleriyle beğeni kazanan bu eteği buradan inceleyebilirsiniz.

3. Yarın, değil şimdi!

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-3

Spor yapmak istiyorsunuz ama bir türlü başlayamıyor musunuz? Aniden çıkan işler ve günlük hayat koşuşturması içinde bir türlü enerji veya zaman bulamayıp spora başlayacağınız günü sürekli erteliyorsanız siyah ve kırmızının yüksek enerjisinden yardım alabilirsiniz. Cesur ve inovatif tasarımları ile spor modasına yön veren Puma, bu ikiliyi yüksek kaliteyle buluşturarak sizler için benzersiz bir antrenman arkadaşı yaratıyor. Kırmızı ve siyahın en dinamik tonlarını buluşturan bu model, gold detaylar ile tamamlanıyor.

Sizi harekete geçirecek bu modeli incelemek için tıklayın.

4. İki moda devi bir arada: Kırmızı-siyah ve ekose

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-4

Şüphesiz kırmızı ve siyahın en çok yakıştığı desen olan ekose; moda dünyasının en önemli figürlerinden biri. Özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olan bu desen, gardırobunuzu da ele geçirmeye geliyor. Gördüğünüz anda vurulacağınız siyah-kırmızı ekose parçalar, kış alışveriş listenizin başına geçmeyi hak ediyor. Pantolondan gömleğe her halini gördüğümüz ekoseler, bu sezon ise kendini berelerde göstermeyi tercih ediyor. Kış stilinin kilit aksesuarlarından olan bu bereler, siyah-kırmızı ekose ile buluşunca ortaya zamansız bir moda şaheseri çıkıyor.

Ekoseli Fransız bere modelini incelemek için tıklayabilirsiniz.

5. Uyurken bile stil sahibi olabilirsiniz

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-5

Dışarı çıkmak için saatlerimizi ayna karşısında geçirirken bazen evimizde kendimizle ve bedenimizle baş başa kaldığımız zamanları önemsemiyoruz. Bu yıl bir farklılık yapmak ve kendinize verdiğiniz değeri yeniden hatırlamak istiyorsanız kırmızı ve siyahın şıklığını buluşturan pijamalara mutlaka göz atmalısınız. Eros, uykudayken bile kırmızı ve siyahın benzersiz aurasından yararlanmak isteyenlerin yardımına koşuyor. Kırmızı zemin üzerinde siyah puantiyelerin bulunduğu bu modeli, kaliteli yapısıyla uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Siyah terlikler ve şık göz bantları ile kombinleyerek uykunuzda bile stilinizi konuşturabileceğiniz bu pijama takımını incelemek ve satın almak için tıklayın.

6. Dört mevsim yanınızda olacak bir model

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-6

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Şimdiden yaz stilini düşünmeye başlayan bir modaseverseniz müjde! Siyah-kırmızı ikilisi sadece kış sezonunda değil, yaz boyunca da bizimle olacak. Fiyatlar kış aylarında daha uygunken siyah ve kırmızının buluştuğu modelleri gardırobunuza eklemeyi ihmal etmeyin. Yazın en çok kullanılan ve sevilen parçalarından biri olan halter atlet, siyah ve kırmızının buluşmasıyla cool ve sportif bir karaktere bürünüyor. Kırmızı ve siyah çizgilerin beyaz detaylarla desteklendiği bu modeli siyah şortlar ve büyük güneş gözlükleri ile kullanabilirsiniz.

Üstüne siyah bir gömlek veya hırka alarak kış aylarında da giyebileceğiniz bu parçayı buradan inceleyebilirsiniz.

7. Sahne şimdi pantolonların!

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-7

Moda dünyasının en şanssız parçalarından olan pantolonlar, genellikle trendlere uyum sağlamakta geç kalıyor. Klasik renk ve modellerde görmeye alışkın olduğumuz pantolonlar, bu sezon kırmızı ve siyahın gücüne karşı koyamıyor ve tüm duvarlarını yıkmayı başarıyor. Siyah ve kırmızı uzun çizgilerin kusursuzca bir araya geldiği bu model, günlük stilinizin yeni yıldızı olmaya aday. Yazları siyah büstiyerlerle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz bu modeli, kış aylarında oversize siyah sweatshirtler ile tamamlayabilirsiniz.

Yüksek bel modeliyle bacak boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayacak bu pantolonu incelemek için tıklayın.

8. Siyah ve kırmızının heterojen buluşması

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-8

Bize hep iki renk kullanımının homojen ve ahenkli bir şekilde olması gerektiği söylendi. Ancak kalıplarına sığmayan kırmızı ve siyah, keskin sınırlar çizerek de kendine has bir uyumu yakalamayı başarıyor. Geçen sezon şort ve pantolonlarda farklı denim tonları ile gördüğümüz blok trendi, siyah ve kırmızı ikilisine de çok yakışıyor. Efsane ikiliyi bir araya getiren bu ceketi, siyah bir pantolon ve şık stilettolarla tamamlayabilirsiniz.

Düz siyah elbiselerinizle de farklı bir tarz yaratabileceğiniz bu ceketi incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

9. Siyah ve kırmızı varsa korkuya yer yok

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-9

Siz de hali hazırda oldukça dikkat çeken ve gösterişli bir renk olan kırmızıyı abiyelerde tercih etmeye çekiniyor musunuz? Neyse ki iddialı kırmızıyı güvenli siyah ile buluşturan abiye modelleri ile tüm korkularınızın üstesinden gelebilirsiniz. Twin Swans, kırmızı ve siyah rengin cazibesini konuşturduğu abiyesi ile karşınızda. İki rengi harika bir uyumla yan yana getiren bu model, kırmızı ve siyahın feminen enerjisinden ilham alınarak tasarlanmış.

Şık göğüs dekoltesi ve göz alıcı sırt detayıyla arkadaşlarınızın düğününden mezuniyete kadar rahatlıkla giyebileceğiniz bu parçayı incelemek için tıklayın.

10. Stilinize yapacağınız son dokunuşa hazır mısınız?

Siyah-kırmızı-ikilisinin-kendine-has-havasını-en-iyi-şekilde-yansıtan-kombin-önerileri-10

Gerçekten stil sahibi bir kadın bilir ki çanta, güzel bir kombinin en önemli parçalarından biri. Sade bir elbiseyi bile anında lüks ve şık bir görünüme taşıyan çantalara hak ettikleri değeri verme vakti gelmedi mi? Siyah ve kırmızının ahenkle dans ettiği çanta modelleri, tarzınızı tamamlamak adına yapacağınız son dokunuş için harika bir seçeneğe dönüşüyor. Silver & Polo, efsane ikiliyi çeşitli materyallerle bir araya getirerek farklılıklardan da uyum yaratılabileceğini kanıtlıyor. Stilini metal aksesuarlarla zenginleştiren bu çantayı sadece günlük stilinizde değil, özel günlerde de kullanarak kombininize spor bir şıklık katabilirsiniz.

Çantayı daha yakından incelemek için tıklayın.

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