Siyah noktaları geçiren doğal maske tarifi

Siyah noktalar, sivilceler, genişlemiş gözenekler ciltte istenmeyen görüntülere neden oluyor. Bu problemleri yaşayan kişiler birçok çözüm önerisi deniyor. Ancak bu çözüm önerileri uzun süreli etkili olamıyor. Cilde yapışan yağ, kir ve makyaj kalıntılarının gözeneklere dolmasıyla oluşan siyah noktalardan kurtulmak için cilt temizliğini aksatmamak gerekiyor. Düzenli olarak yapacağınız cilt temizliği ve siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak maske tarifleri ile cilt problemlerinizi çözebilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırarak temizlenmiş cildinize sürünüz. 5 dakika bekleyin. Parmaklarınızla masaj yaparak çıkarın. Bu sayede cildinize peeling yapmış olacaksınız.
Malzemeler
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırın. Problemli bölgelere sürün. 5-10 dakika parmaklarınızla masaj yaparak uygulayın. Ilık suyla yıkayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum