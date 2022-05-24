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Siyah noktaları geçiren doğal maske tarifi

24.05.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt problemleri rahatsız edici görüntülere sebep olabiliyor. Cilt problemi yaşayan kişinin sıkılmasına neden olan problemleri evde çözebilmeniz mümkün. Doğru cilt bakımı ile sivilce ve siyah noktalardan çok kısa bir sürede kurtulabilirsiniz. Ancak bu süreçte dikkat etmeniz gereken noktalar bulunuyor. İşte siyah noktaları geçiren maske tarifi…

Siyah noktaları geçiren doğal maske tarifi

Siyah noktalar, sivilceler, genişlemiş gözenekler ciltte istenmeyen görüntülere neden oluyor. Bu problemleri yaşayan kişiler birçok çözüm önerisi deniyor. Ancak bu çözüm önerileri uzun süreli etkili olamıyor. Cilde yapışan yağ, kir ve makyaj kalıntılarının gözeneklere dolmasıyla oluşan siyah noktalardan kurtulmak için cilt temizliğini aksatmamak gerekiyor. Düzenli olarak yapacağınız cilt temizliği ve siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak maske tarifleri ile cilt problemlerinizi çözebilirsiniz.

SİYAH NOKTALARI GEÇİREN MASKE TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı soda
  • 1 yemek kaşığı limon
  • 2 yemek kaşığı süt

n2

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırarak temizlenmiş cildinize sürünüz. 5 dakika bekleyin. Parmaklarınızla masaj yaparak çıkarın. Bu sayede cildinize peeling yapmış olacaksınız.

PEELİNG ETKİLİ MASKE

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker
  • 2 yemek kaşığı limon
  • 1 yemek kaşığı bal

n3

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Problemli bölgelere sürün. 5-10 dakika parmaklarınızla masaj yaparak uygulayın. Ilık suyla yıkayın.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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