Siyah noktaları geçiren doğal maske tarifi

Siyah noktalar, sivilceler, genişlemiş gözenekler ciltte istenmeyen görüntülere neden oluyor. Bu problemleri yaşayan kişiler birçok çözüm önerisi deniyor. Ancak bu çözüm önerileri uzun süreli etkili olamıyor. Cilde yapışan yağ, kir ve makyaj kalıntılarının gözeneklere dolmasıyla oluşan siyah noktalardan kurtulmak için cilt temizliğini aksatmamak gerekiyor. Düzenli olarak yapacağınız cilt temizliği ve siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak maske tarifleri ile cilt problemlerinizi çözebilirsiniz.

SİYAH NOKTALARI GEÇİREN MASKE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı soda

1 yemek kaşığı limon

2 yemek kaşığı süt

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırarak temizlenmiş cildinize sürünüz. 5 dakika bekleyin. Parmaklarınızla masaj yaparak çıkarın. Bu sayede cildinize peeling yapmış olacaksınız.

PEELİNG ETKİLİ MASKE

Malzemeler

1 yemek kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı limon

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Problemli bölgelere sürün. 5-10 dakika parmaklarınızla masaj yaparak uygulayın. Ilık suyla yıkayın.



