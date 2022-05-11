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Siyah noktalarınızdan tamamen kurtulabilirsiniz

11.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için siyah nokta, sivilce gibi problemleri çözmek gerekiyor. Cilt temizliği aksatıldığında ve dengesiz beslenildiğinde cilt problemlerinde artış meydana geliyor. Cilt problemlerini özel cilt bakımları ile çözebilseniz de evde kendi yöntemlerinizle de siyah noktalardan arınabilirsiniz.

Siyah noktalarınızdan tamamen kurtulabilirsiniz

Siyah noktalar ciltte tıkanmalar meydana geldiğinde oluşuyor. Daha çok burun ve çene gibi kısımlarda oluşsa da cildin her yerinde bulunabiliyor. Siyah noktaların oluşmasını engellemek için cilt temizliğini düzenli olarak yapmak gerekiyor. Düzenli beslenmek de siyah noktaları oldukça etkiliyor. Siyah noktaların geçmesi için elle sıkma yapmak ciltte lekelerin oluşmasına neden oluyor. Bu sebeple siyah noktalardan arınmak için doğru maskeleri ve bakımları kullanmak gerekiyor.

SİYAH NOKTA ÇIKARMA APARATI KULLANIN

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Kendi siyah nokta temizleme araçlarınızı kullanmayın. Birçok mağaza artık evde yüz bakımı yapmanız için kendi siyah nokta çıkarma araçlarını satıyor. Ancak bu aletler genellikle bakterilerle doludur ve cildinizde iz bırakabilir.

CİLT SOYUCU KREMLERDEN KAÇININ

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Aşırı aşındırıcı cilt soyucu kremlerden kaçının. Eğer hassas bir cildiniz varsa, sert cilt soyucu krem kullanmak ancak cildinizi tahriş eder ve siyah noktalarını daha da azdırır. Eğer bir cilt soyucu krem size acı veriyorsa, kullanmayı bırakın ve daha yumuşak bir temizleyici ile devam edin. Daha sert ovaladığında sıkıntı yaşıyorsanız, en yumuşak cilt soyucu krem olarak yulaf ezmesini kullanmayı deneyin.

CİLDİNİZİ TEMİZLEYİ İHMAL ETMEYİN

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Yüzünü günde iki kez yıkayın. Siyah noktaların oluşmasını önlemek için iyi bir yüz temizleme rutini gereklidir. Bir dermatologla görüşün ve cildinize neyin iyi geldiğini görmek için deneme yapın.

YASTIK KILIFLARINIZI DÜZENLİ YIKAYIN

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Yastık kılıflarınızı düzenli olarak yıkayın. Yastık kılıfları gece uyurken yüzünüzdeki ölü deri hücrelerini ve aşırı yağı yakalar. Yüzünüzü siyah noktalardan uzak tutmaya yardımcı olması adına kumaşta kir birikmesini önlemek için yastık kılıflarınızı haftada en az bir kez yıkayın.

YÜZÜNÜZE DOKUNMAYIN

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Siyah noktalarınızdan yakınmıyorsanız bile, yüzünüze dokunmak bakterileri ellerinizden yüzünüze bulaştırır. Elleriniz vücudunun en kirli kısmıdır ve çoğu zaman siyah noktalara sebep olur. Yüzünüzü ellerinize yaslamaktan veya cildinize gereksiz yere dokunmaktan sakının.

BAL VE TARÇIN MASKESİ UYGULAYIN

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Bal ve tarçın kullanın. Bal doğal bir antibiyotiktir ve açık gözeneklerden kirleri çıkarmaya çalışır. Bir çorba kaşığı bal ile ½ tatlı kaşığı tarçını karıştırın ve kuru cildinize sürmek için parmaklarınızı kullanın. Üç dakika boyunca dairesel hareketlerle ovarak yedirin ve ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Maskeyi uygulamaya başlamadan önce ellerini yıkayın.

YUMURTA AKI MASKESİNİ YAPIN

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Yumurta akı, gözeneklerinizi sıkılaştırmaya ve tıkanmış kiri çıkarmaya yardımcı olarak pürüzsüz ve temiz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Basit bir yumurta akı maskesi siyah noktaların çıkarılması ve cildinizi taze ve temiz hissetmeniz için harika bir yoldur. Yumurta akı ile karbonatı cam bir kasede iyice karıştırın. Yıkanmış temiz cildinize göz ve dudaklarınıza gelmeyecek şekilde iyice yedirin. Yumurta akı ve karbonat maskesini 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yüzünüzü yıkayın.

KİL MASKESİ KULLANIN

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Cilt bakımında sıklıkla kullanılan kil maskesi cildinizdeki yağın ve kirin derinlemesine temizlenmesini sağlayacaktır. Alacağınız toz kili elma sirkesi kullanarak cildinize uygulayabilirsiniz.

LİMON VE TUZU MUTLAKA DENEYİN

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Limonun arındırıcı özellikleri ile tuzun fırçalama etkisinin birleşimi, gözeneklerinize gömülen tüm kirleri temizlemeye yardımcı olur. Limon suyunu bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı tuz ve biraz balla karıştırın. Bununla siyah nokta bulunan bölgeleri 2-3 dakika ovalayın ve ardından ılık suyla durulayın.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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