HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Siyaset gündeminde İHA-SİHA tartışması! Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den reklamlı yanıt

Siyaset gündeminde İHA-SİHA tartışması! Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den reklamlı yanıt

29.04.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 14 Mayıs seçimleri için hazırladığı yeni reklam filmi yayınlandı. 'SİHA' ve yerli, milli savunma sanayi temalı reklam filminde, artık annelerin ağlamadığına vurgu yapıldı.

AK Parti'nin yeni reklam filmi sosyal medya hesabından yayınlandı. "Güven ve istikrar için doğru zaman, Türkiye Yüzyılı için doğru adam" sloganıyla paylaşılan reklam filminde, SİHA'ların terör örgütüne karşı yaptığı bir operasyon canlandırıldı.

akpartireklam2

"ARTIK ANNELER AĞLAMIYOR"

AK Parti'nin paylaşımında "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor." ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Müjdem var' diyerek 'Atatürk Havalimanı' başlığıyla paylaştığı videoda ABD'deki Sierra Nevada şirketinin sahibi Eren Özmen ve Fatih Özmen'le birlikte yapacakları yeni projeyi duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:
Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru. Ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta ABD'deki Sierra Nevada şirketinin sahibi Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC şirketi, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi ABD'de milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. ABD'liler bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz, bu pistlerde bunları yapacağız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklarKılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar
Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'
Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışıFatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışı
Anahtar Kelimeler:
ak parti

En Çok Okunan Haberler

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Yatak odasında çıplak ve kanlar içerisinde... Her detayı korkunç!

Yatak odasında çıplak ve kanlar içerisinde... Her detayı korkunç!

Kılıçdaroğlu’ndan gündem yaratacak mesaj

Kılıçdaroğlu’ndan gündem yaratacak mesaj

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.