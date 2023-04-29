Siyaset gündeminde İHA-SİHA tartışması! Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den reklamlı yanıt

AK Parti'nin yeni reklam filmi sosyal medya hesabından yayınlandı. "Güven ve istikrar için doğru zaman, Türkiye Yüzyılı için doğru adam" sloganıyla paylaşılan reklam filminde, SİHA'ların terör örgütüne karşı yaptığı bir operasyon canlandırıldı.

"ARTIK ANNELER AĞLAMIYOR"

AK Parti'nin paylaşımında "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor." ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Müjdem var' diyerek 'Atatürk Havalimanı' başlığıyla paylaştığı videoda ABD'deki Sierra Nevada şirketinin sahibi Eren Özmen ve Fatih Özmen'le birlikte yapacakları yeni projeyi duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru. Ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta ABD'deki Sierra Nevada şirketinin sahibi Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC şirketi, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi ABD'de milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. ABD'liler bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz, bu pistlerde bunları yapacağız.



