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Siyaset sahnesinde yeni parti! Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu

06.08.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere doğru her geçen gün hareketlenen siyaset sahnesinde yeni bir parti daha yerini aldı. Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Eski Türkiye Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından ATA Parti kuruldu. ATA Parti'den açıklama geldi.

Siyaset sahnesinde yeni parti! Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu

Siyaset hayatına ilk olarak 60'lı yıllarda atılan Namık Kemal Zeybek ATA Parti'ni kurdu. Eski Kültür Bakanı olan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığını yürüten Zeybek'in ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu toplandı.

ATA PARTİ'NİN ANA POLİTİKASI AÇIKLANDI

Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

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(AA)

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Namık Kemal Zeybek

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