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Son dakika | Erdoğan yeni gelişmelerin sinyalini vermişti, beklenen açıklama Avrupa Birliği'nden geldi! Gözler o tarihte...

06.08.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne (AB) vize serbestisi yönünde gelişmeler yaşanacağının sinyalini vermişti. AB'den Türkiye'ye vize serbestisi verilmesi hakkında flaş bir açıklama geldi. Üst düzey AB yetkilisi vize serbestisi görüşmeleri için tarih verdi.

Son dakika | Erdoğan yeni gelişmelerin sinyalini vermişti, beklenen açıklama Avrupa Birliği'nden geldi! Gözler o tarihte...

Son dakika haberi: Türkiye'ye AB vize serbestisi verilmesi yolunda yeni gelişme yaşandı. Vize serbestisi görüşmeleri sonbaharda başlıyor.

ERDOĞAN YENİ GELİŞMELERİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmış, dönşte yaptığı açıklamada AB ile ilişkiler ve vize serbestisi hakkında şunları ifade etmişti:

"Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum."

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Erdoğan'dan 'vize serbestisi' açıklaması Erdoğan'dan 'vize serbestisi' açıklaması

"TÜRKİYE KİLİT ORTAK"

Üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi "Türkiye'nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi ayrıca “Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir." ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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