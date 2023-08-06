Son dakika | Erdoğan yeni gelişmelerin sinyalini vermişti, beklenen açıklama Avrupa Birliği'nden geldi! Gözler o tarihte...

Son dakika haberi: Türkiye'ye AB vize serbestisi verilmesi yolunda yeni gelişme yaşandı. Vize serbestisi görüşmeleri sonbaharda başlıyor.

ERDOĞAN YENİ GELİŞMELERİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmış, dönşte yaptığı açıklamada AB ile ilişkiler ve vize serbestisi hakkında şunları ifade etmişti:

"Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum."

"TÜRKİYE KİLİT ORTAK"

Üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi "Türkiye'nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi ayrıca “Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir." ifadelerini kullandı.

(İHA)

