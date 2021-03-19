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Siyasetçinin 'yırtık kot' açıklaması ülkede akım yarattı!

19.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da binlerce kadın bir siyasetçinin açıklamalarına tepki olarak yırtık kot pantolonlarıyla fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen akıma ülke dışından da destek geldi.

Siyasetçinin 'yırtık kot' açıklaması ülkede akım yarattı!

Hindistan'ın Uttarakhand bölgesinin Başbakanı olan Tirath Singh Rawat'ın kadınlar ile ilgili yaptığı açıklama yeni bir sosyal medya akımının başlamasına neden oldu.

Katıldığı bir etkinlikte gençlerin giyim tarzını eleştiren Rawat, kadınların yırtık kot pantolon giymelerini "kötü örnek" olarak nitelendirdi.

"BATI BİZİM İZİMİZDEN GİDİYOR BİZ İSE..."

"Batı dünyası bizim izimizden gidip yoga yapıyor biz ise çıplaklık yolunda ilerliyoruz" sözleri sonrası tepkiler gecikmedi. Hindistan'da binlerce kadın yırtık kot pantolonlarıyla fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen akıma ülke dışından da destek geldi.

Sosyal medya üzerinden başlayan bu protestoya ünlü isimler de paylaşımları ile destek verdi. Hintli YouTuber Scherezade Shroff yaptığı destek paylaşımına "umarım şoka girmemişsinizdir" notunu düştü.

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Hindistan

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