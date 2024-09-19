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Siyasette anayasa tartışması! Mehmet Uçum: Darbecilikle ilgili değil, 1924’ten beri vardır…

19.09.2024 11:44
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Anayasa’nın dördüncü maddesi ile ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanlığı kanadından da konu ile ilgili net açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yaptığı son açıklamada anayasal geçmişe de atıfta bulunarak “Değiştirilmezlik devamlılıkla ilgilidir, darbecilikle ilgili değildir” ifadelerini kullandı.

Siyasette anayasa tartışması! Mehmet Uçum: Darbecilikle ilgili değil, 1924’ten beri vardır…

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili başlayan tartışmaların ardından bir açıklama daha yaptı. Değiştirilmezlik ilkesinin anayasal geçmişini paylaşan Uçum daha önce yaptığı açıklamada da “İlk üç maddenin değiştirilmezlik ilkesi korunmalı” ifadelerini kullanmıştı.
Uçum’un sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımı ise şu şekilde oldu:

DEĞİŞTİRİLMEZLİK İLKESİNİN ANAYASAL GEÇMİŞİ

“Hem 1924 Anayasası’nda hem de 1961 Anayasası’nda Cumhuriyete ilişkin değiştirilmezlik hükmü vardır. 1982 Anayasası ise değiştirilmezliğin kapsamını genişletmiştir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan anayasa çıkışı! HÜDA PAR'ın açıklaması sonrası dikkat çeken sözler: Değiştirilmezlik ilkesi korunmalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan anayasa çıkışı! HÜDA PAR'ın açıklaması sonrası dikkat çeken sözler: Değiştirilmezlik ilkesi korunmalı

1924 Anayasası 102’inci maddesinin son fıkrası aynen şöyledir: “Bu kanunun, Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci maddesinde değişiklik ve başkalama yapılması hiçbir türlü teklif dahi edilemez.”

Yine 1961 Anayasasının “Devlet şeklinin değişmezliği” kenar başlıklı 9’uncu maddesi “Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.” hükmünü içerir.

Ayrıca darbe anayasasından kurtulmak başka bir şeydir devamlılığı sağlamak başka bir şeydir. Değiştirilmezlik devamlılıkla ilgilidir darbecilikle ilgili değildir ve 1924’ten beri vardır.

Öte yandan örneğin darbe anayasalarında da hak ve hürriyetler var, darbe anayasalarında var diye hak ve hürriyetlerden vaz mı geçilecek. Her konu darbecilikle izah edilemez.

Üzerine söz söylenen anayasaları okumadan, bilmeden iddialı çıkışlar yapmak da tuhaf bir durum olsa gerek.”

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uçum Anayasa
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