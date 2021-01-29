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Siyasette anket polemiği! Barış Yarkadaş'tan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

29.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın paylaştığı son anket sonuçları gündem yarattı. CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Ünal'ın açıkladığı oy oranına tepki göstererek "AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, burada söz veriyorum mesleği bırakırım" dedi.

Erken seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Muhalefetin seçim çağrılarına hükümet kapıyı kapatsa da peş peşe açıklanan seçim anketleri gündem yarattı.

AK PARTİ'NİN OY ORANIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelen son anket sonuçlarını paylaşarak "Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor." ifadelerini kullandı.

YARKADAŞ: AK PARTİ TEK BAŞINA YÜZDE 44 ALSIN MESLEĞİ BIRAKIRIM

AK Partili Ünal'ın açıklaması seçim tartışmalarını yeniden alevlendirirken CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiası gündem yarattı.

TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekranlara gelen Sağlı Sollu programında açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıkladığı anket verisi hatırlatılınca gündem yaratacak sözlere imza attı.

Yarkadaş, Mahir Ünal'ın açıkladığı yüzde 44 oy oranına tepki göstererek, "AK Parti, bugünkü koşullarda, bu pazar sandık koysunlar, tek başına yüzde 44 alsın, burada söz veriyorum, gazeteciliği de bırakacağım, bir daha televizyonlara da çıkmayacağım, tweet de atmayacağım" ifadelerini kullandı.

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