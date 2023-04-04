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Siyasette 'tavşan aday' gerginliği! Perinçek'in sözleri İnce'yi kızdırdı: Erdoğan ağabeyine söyle...

04.04.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasette kullanılan dil sertleşiyor. 100 bin imza toplayamadığı için aday olamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklamalarıyla gündemi hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Perinçek'in sözlerine sert bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Siyasette 'tavşan aday' gerginliği! Perinçek'in sözleri İnce'yi kızdırdı: Erdoğan ağabeyine söyle...

Seçimlere sayılı günler kala parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının söylemleri sertleşmeye devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Haber Global'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. 100 bin imza toplayamadığı için aday olamayan Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki adayın da dışardan destekle 100 bin imza topladığını savunan Perinçek, Muharrem İnce'nin dans videolarını da eleştirdi.

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"AMERİKA SİYASETİNDE GÖRÜLEN ŞEYLER"

Son dönemlerde sosyal medyada viral olan 'Muharrem İnce dansı'na gönderme yapan Perinçek, "Dans ederek Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz." dedi. "Dans edilerek üretim devrimi yapılır mı?" diyen Perinçek, "Yazık Türkiye politikasının bu hale düşmesi. Bunlar Amerikan siyasetinde görülen şeyler." ifadelerini kullandı.

"TAVŞAN ADAY" İDDİASI

YSK'nın Cumhurbaşkanı adaylık süreci geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Resmi sonuçlara göre 4 isim aday olma hakkı kazanmıştı. Doğu Perinçek 100 bin imza toplayamadığı için aday olamamıştı. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Perinçek, 100 imza toplayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı hedef aldı.

İki ismin de 'karşı cephelerce' desteklendiğini belirten Perinçek şu ifadeleri kullandı;

Amerika güdümlü sistemin iki kutbu var. Birisi Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu Millet İttifakı. Tamamen Amerika'nın aleti durumundalar. Onlar MHP'yi bölmek için Sinan Oğan'ı desteklediler. Diğer kutbu da Cumhurbaşkanımızın olduğu Amerika'dan korkanlar var. Bunlar da sistemin diğer duvarını oluşturdurlar ve Muharrem İnce'yi karşı tarafı bölmek için desteklediler. Sistemin iki adayı var Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir de bu iki adayı bölmek için ortaya sürülen iki tane tavşan aday var.

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MUHARREM İNCE'DEN YANIT

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İnce, Perinçek'in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce yaptığı paylaşımına, "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider." notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Muharrem İnce

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