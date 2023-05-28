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Siyasiler peş peşe oylarını kullanıyor! Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başına gidiyor...

28.05.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda tüm yurtta oy kullanma işlemi devam ediyor. Siyasiler de peş peşe sandıklara giderek oylarını kullanıyor. Oy kullanma işlemini gerçekleştiren siyasilerden, çıkışta önemli açıklamalar da geldi.

Siyasiler peş peşe oylarını kullanıyor! Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başına gidiyor...

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Bu süreçte siyasiler de art arda oy kullanacakları sandıklara giderek oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Oy kullanan siyasi isimler, sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklamalar da yapıyor. İşte detaylar...

BAHÇELİ: HAYIRLI UĞURLU OLMASINI CENAB-I ALLAH'TAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesinde oyunu kullandı. Oyunu kullanan Bahçeli, sonrasında kameraların karşısına geçerek "Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." açıklamasını yaptı.

AKŞENER: İNŞALLAH ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLUR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde bulunan 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, okul çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimin herkes için çok önemli olduğunu vurgulayan Akşener, "Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Allah, inşallah gönlümüzdekini nasip eder." diye konuştu.

Akşener, seçim sonuçlarını Ankara'da takip etmek için kısa süre sonra yola çıkacağını sözlerine ekledi.

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BABACAN: ÜMİT EDİYORUM BU SEÇİMLER ÜLKEMİZ İÇİN DEMOKRASİNİN DAHA DA İLERLEMESİNE VESİLE OLUR

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu kullanmak üzere saat 10.10'da Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi. Eşi Ülkü Zeynep Babacan ile 4572 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, seçimin ikinci turunun ülke ve demokrasi için hayırlı olmasını diledi.

Babacan, seçmenlere mutlaka sandık başına gitmesi ve iradesini ortaya koyması çağrısında bulundu.

Sandık görevlilerinin seçim işlemleri sona erene kadar görevinin başında olmalarını isteyen Babacan, "Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur." dedi.

Babacan, "Seçim sonuçlarını parti genel merkezinde mi yoksa sandık başında mı takip edeceksiniz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bizim genel başkanlar olarak sandık başında beklememizin çok doğru olmadığıyla ilgili daha önce tecrübelerimiz var. Çünkü bilinen insanlar olduğumuz için sandık başında olmamız biraz sanki oy tercihlerini etkilemek gibi anlaşılabiliyor. Ankara'daki tüm teşkilatlarımızı görevlendirdik. Bütün sandıklarda altı partinin ortak seçim güvenliği sistemi çalışacak. Bizim de arkadaşlarımız bu seçim güvenliği sistemine katkıda bulunacak. Ben de akşam saat 17.00-18.00'den itibaren genel merkezimizde olacağım, seçim sonuçlarını takip edeceğim. "

Bir süre seçmenlerle sohbet eden Babacan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, OYUNU KULLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı. Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi.

Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce halkın iradesi ve kararıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını söyledi.

İkinci tura da iyi hazırlandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimlerde, aslında tüm dünyaya da bir ders verdik. Yani Türk milleti demokrasiye düşkündür ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmiştir. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz." dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, "Gerçekten o ülkelerde tam bir demokrasi şöleni oldu. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte biz böyle bir milletiz. Evet farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimler de ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın bugün bağımsızlık yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, 105 sene önce bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'a selamlarını gönderdiğini belirtti.

Yarın da İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bugün ve yarın bizim için yani Türk milleti için ve Türk dünyası için önemli günlerdir." ifadelerini kullandı.

AA-20230528-31258269-31258267-DISISLERI_BAKANI_CAVUSOGLU_ANTALYADA_OYUNU_KULLANDI

BAKAN BOZDAĞ, ŞANLIURFA’DA OYUNU KULLANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Bakan Bozdağ, TAD Rasime Polat İlkokuluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi. Oyunu 2102 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için huzur, refah ve güven, istikrarın devamı için kullandık. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Şanlıurfa'da ve diğer yerlerde de seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır."

Bakan Bozdağ, seçimlere katılımın da yüksek olacağını düşündüğünü aktararak şunları kaydetti:

"O yüzden de bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği hakkında siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum. Bir oy çok kıymetli, onun için geleceğe dair söz söylemenin yolu da demokratik yöntemlerde sandıkta iktidar tayin ederken söylemektir. Biri de budur. İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz. Şimdiden seçimlerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum."

AA-20230528-31256199-31256198-ADALET_BAKANI_BOZDAG_SANLIURFADA_OYUNU_KULLANDI

BAKAN SOYLU, OYUNU GAZİOSMANPAŞA'DA KULLANDI

Eşi Hamdiye Soylu ile Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaştı. 1003 numaralı sandıkta ilk önce eşi Hamdiye Soylu oyunu kullanırken Bakan Soylu eşinden sonra sandığa gelerek oyunu attı.

Soylu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 güne yakın bir zamanda demokratik bir olgunlukla, demokrasinin bütün koşul ve kurallarıyla birlikte Türkiye'nin seçimin nasıl yapılabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Seçimlerin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Soylu, "Yarından itibaren inşallah milletimiz, ülkemizin geleceği, huzuru için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercihi başımızın üzerinedir." diye konuştu.

AA-20230528-31257465-31257461-ICISLERI_BAKANI_SULEYMAN_SOYLU_OYUNU_ISTANBULDA_KULLANDI

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