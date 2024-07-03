Siyasilerden A Milli Futbol Takımına tebrik mesajları geldi! "Viyana duvarı aşıldı,sırada Hollanda!"

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından bir tebrik mesajı paylaştı.

İşte o tebrik mesajı...

Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımına siyasilerden peş peşe tebrik mesajı geldi.

Bir başkadır benim memleketim! Helal olsun #BizimÇocuklar pic.twitter.com/LdMG2ylN6E

HARİKASINIZ #BİZİMÇOCUKLAR! 🇹🇷



Avusturya’yı muhteşem bir mücadeleyle yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Dünyanın dört bir yanından #EURO2024’ü heyecanla takip eden tüm vatandaşlarımıza yine büyük bir gurur yaşattı.



Size şampiyonluk yakışır! pic.twitter.com/ALhZW0XLGo