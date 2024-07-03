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  4. Siyasilerden A Milli Futbol Takımına tebrik mesajları geldi! "Viyana duvarı aşıldı,sırada Hollanda!"

Siyasilerden A Milli Futbol Takımına tebrik mesajları geldi! "Viyana duvarı aşıldı,sırada Hollanda!"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.07.2024 00:43
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A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tarihi galibiyet sonrası siyasilerden takımımıza peş peşe tebrik mesajları geldi.

Siyasilerden A Milli Futbol Takımına tebrik mesajları geldi! "Viyana duvarı aşıldı,sırada Hollanda!"

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından bir tebrik mesajı paylaştı.

İşte o tebrik mesajı...

Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımına siyasilerden peş peşe tebrik mesajı geldi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

MECLİS BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR GÖKTAŞ


Express


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