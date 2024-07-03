Siyasilerden A Milli Futbol Takımına tebrik mesajları geldi! "Viyana duvarı aşıldı,sırada Hollanda!"

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından bir tebrik mesajı paylaştı.
İşte o tebrik mesajı...
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 ⚽️— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2024
Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımına siyasilerden peş peşe tebrik mesajı geldi.
Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum.#BizimÇocuklar— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 2, 2024
Bunun adı Çeyrek Final🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024
Harikasınız #BizimÇocuklar harika❤️
Bu yolun sonu final olsun🏆
Sizlerle gurur duyuyoruz. ⚽️⚽️#TURvAUT#EURO2024 #MilliTakımİçinTekYürek@MilliTakimlar pic.twitter.com/wLeq7D1YQW
O kupalar sana feda— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 2, 2024
Al gel de buralar bayram olsun🇹🇷🇹🇷
Yüreklerini ortaya koydular, adımızı çeyrek finale yazdılar, harikasınız #BizimÇocuklar. #EURO2024 pic.twitter.com/UtrLG0uqMt
Viyana duvarı aşıldı, sırada Hollanda. 😉— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 2, 2024
Kupayı #BizimÇocuklar alacak, Al Bayrağımız hak ettiği yerde olacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/hqbAoWUjqA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 2, 2024
Sizinle gurur duyuyoruz #BizimÇocuklar 🇹🇷👏⚽️ pic.twitter.com/5PufSmrBTo
Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek #EURO2024'te çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum!— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 2, 2024
Ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bizlere bu gururu yaşatan takımımız kupa yolunda emin adımlarla ilerliyor. #BizimÇocuklar! 🇹🇷#MilliTakımİçinTekYürek ❤️🤍 pic.twitter.com/YFUJ35sg0g
Tebrikler #BizimÇocuklar 🇹🇷— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 2, 2024
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. 👏👏👏
Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/YbLkDtF6KO
Bir başkadır benim memleketim!— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 2, 2024
Helal olsun #BizimÇocuklar pic.twitter.com/LdMG2ylN6E
HARİKASINIZ #BİZİMÇOCUKLAR! 🇹🇷— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) July 2, 2024
Avusturya’yı muhteşem bir mücadeleyle yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Dünyanın dört bir yanından #EURO2024’ü heyecanla takip eden tüm vatandaşlarımıza yine büyük bir gurur yaşattı.
Size şampiyonluk yakışır! pic.twitter.com/ALhZW0XLGo