Siyatik nedir, belirtileri nelerdir? Siyatik ağrıları nasıl geçer? Siyatik hastaları nelere dikkat etmeli?

Siyatik ağrısı, bazen “bel fıtığı” ile karıştırılmaktadır. Ağrının siyatik sinirinden kaynaklandığını anlamak için hasta sırt üstü yatırılır. Bacak gergin bir halde iken yavaş yavaş yukarı kaldırılır. Bu sırada uyluğun arka yüzünde bacağa hatta ayağa kadar uzanan kasıntılı bir ağrı duyuluyor ise siyatik şüphesi kesinleşir. Bacak ne kadar yukarı kaldırılırsa, ağrı o derece şiddetli olur.

SİYATİK NEDEN OLUŞUR?

Siyatik ağrıları birçok nedene bağlı olarak oluşabilir. Omuriliğin uçlarından başlayan ve kalçanın alt eklemlerine kadar tüm vücudu kaplayan en büyük sinirde meydana gelen bu ağrının başlıca nedenleri şu şekildedir:

Omurga kireçlenmesi

Omurga tümörleri

Bel fıtıkları

Omurga enfeksiyonları

Doğumdan gelen bazı rahatsızlıklar

Omurganın alt kısımlarında meydana gelen kırık, çıkık ve zedelenmeler

Leğen kemiklerinde veya bu bölgeye yakın organlarda hasarlanmalar

Gut, şeker hastalığı, bazı sinir tahriş edici ilaçların siyatik siniri çevresine enjekte edilmesi

Bazı iç organ tümörleri

SİYATİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uygulanacak tedavi şekli, siyatik sinirini etkileyen asıl faktörün ortaya çıkarılmasından sonra tespit edilir. Tedavinin ilk dönemlerinde ağrı kesici ilaçlar ve yatak istirahati verilir. Daha sonra sıcak banyolar, kaplıca kürleri, masaj ve fizik tedavi usulleri tatbik edilir.



