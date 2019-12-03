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Siyonist Haham ve beraberindeki fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:57 | Son Güncelleme

Siyonist Haham ve beraberindeki fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) - Aralarında Siyonist Haliba Hareketi lideri Haham Yehuda Glick'in de bulunduğu bir grup fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yahudilerin de Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini" savunan Siyonist Haliba Hareketi lideri Gilick ve beraberindeki 62 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

- Aksa'da 2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İsrail polisi Yahudi grubun Aksa'ya girdiği sırada Rahmet Kapısı'nda namaz kılan 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Daha önce de adı sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla anılan Haham Glick, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili olarak bir süre parlamentoda görev yapmıştı.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa

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