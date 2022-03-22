Siz iş yaparken çocuğunuzu saatlerce meşgul tutacak eğitici oyuncak ve ürünler

Çocuklarınızın yaratıcılığını ve motor becerilerini geliştirecek, eğitici, bir o kadar da eğlenceli oyunlar bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz! Arayışınızı sonlandıracak, siz başka işlerle uğraşırken bile çocuğunuzun keyifli zaman geçirmesini sağlayacak oyuncak tavsiyelerimize mutlaka göz atmalısınız. Üstelik bunun için yüksek bütçeler ödemenize de gerek yok. Haydi gelin, listemizde hangi oyuncaklara yer verdik, hep birlikte göz atalım.

1. Çocuklarınızın hafıza gelişimine Orchard Alışveriş Listesi'yle destek verebilirsiniz

Çocuğunuz sizi oyunlarına ortak ediyor ve yapmanız gereken işlere vakit ayıramıyorsanız Orchard Alışveriş Listesi tam size göre! Minimum 2 kişiyle oynanabildiği için birden fazla çocuk sahibi ebeveynlere önerebileceğimiz oyun, 3-7 yaş grubu çocuklar için mükemmel bir seçim. Orchard Alışveriş Listesi; çocuklarda hızlıca dağılan dikkat sorununun çözümüne destek olmakla birlikte verimli vakit geçirmelerini de sağlıyor. Oyun, ilgi çekici resimleriyle çocukların görsel hafızalarının gelişmesine, kartlardaki kelimeler sayesinde de dil becerilerine yönelik pratik yapmalarına yardım ediyor. Ebeveynlerin bir numaralı tercihi eğitici oyunla çocuklarınıza eğlenceli saatler hediye etmeye ne dersiniz?

2. DEDE Süper Bambu Eğitici Oyun Çubukları, yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak

Küçük yaştaki çocuklar, merak uyandıran yaratıcı oyunlara her zaman bayılır. Özellikle okul öncesi çocuklarda nesneler arasında bağlantı kurma, olası sorunlara çözüm üretme, analiz yapabilme, parça bütün ilişkisini kavrama gibi beceriler için temel oluşturmak oldukça önemli. Bunu da çocuklarınızın hem severek oynayacağı hem eğlenerek öğrenebilecekleri oyunlarla sağlayabilirsiniz. DEDE Süper Bambu Eğitici Oyun Çubukları ise bulundurduğu 180 adet renkli çubuklarıyla çocuklarınızın hayal gücünü kullanarak farklı şekiller yaratmasına, refleks ve denge becerilerinin gelişmesine destek olur. Aynı zamanda zekâ gelişimine de önemli katkı sağlar.

3. Allmode Seksek Çocuk Odası Halısı'yla çocuğunuz istediği her an oyunun keyfini çıkarabilir

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Hoplamak, zıplamak, sağdan sola atlamak... Aslında bu aktivitelerin önemi çocukların fiziksel gelişimi için çok büyük. Seksek ise fiziksel gelişimi destekleyen etkili oyunlardan biri. Kaymaz tabanı, yumuşak dokusu ve antibakteriyel özelliğiyle gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Allmode Seksek Çocuk Odası Halısı'yla çocuklarınız sadece sokakta değil, evde de eğlenceli vakit geçirebilir. Seksek oyununun hızlı karar verme, dikkatli olma ve denge kurma gibi konularda birçok faydası olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede sürekli hareket hâlindeki çocuklarınızın ileride ihtiyaç duyacakları becerileri şimdiden kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Eğer birden fazla çocuk sahibiyseniz bir yarışma düzenleyerek çocuklarınızın saatlerce meşgul olmalarını sağlayabilirsiniz.

4. Minik şeflere özel: NIWIN Yemek Seti

Evinizde küçük bir şefe ne dersiniz? Mutfakla ilgili oyuncaklar, çocuklarınızın ilgisini çeken ve yeni kavramları rahatlıkla öğrenebilecekleri keyifli oyuncaklar arasında yer alır ancak bu oyuncakların çocuğunuzun sağlığını olumsuz etkileyeceğinden endişe duyuyor olabilirsiniz. Zararsız ve çevre dostu plastikten üretilen NIWIN Yemek Seti, tüm endişelerinizi ortadan kaldırır. İçerisindeki 24 adet yiyecek, çocuğunuzun farklı gıdaları tanımasına, sebze ve meyvelerin yanı sıra renkleri de ayırt edebilmesine, motor becerilerinin gelişmesine imkân verir. Çocuklarınızın saatlerce keyifle oynamasını sağlayan oyuncak setiyle mutfağa dair sorumluluklara alışmalarını da kolaylaştırabilirsiniz.

5. AivaToba 108 Parça Yapboz Balık ile çocuklarınız renkli dünyanın keyfini çıkarsın

Eğlenceli ve dikkat çekici şekliyle çocuklarınız bu yapbozu çok sevecek! Minik parçaları birleştirerek bir bütün oluşturmalarını sağlayan yapbozlar özellikle dikkat eksikliği yaşayan çocuklar için tercih edilebilecek oyunların başında yer alır. Parça bütün arasında ilişki kurmayı gerektiren AivaToba 108 Parça Yapboz Balık, çocukların görsel algılarını geliştirmekle kalmaz, konsantrasyonlarını da üst düzeye çıkarır. Dünyadaki nesneleri en eğlenceli şekliyle öğrenmelerini sağlayan yapboz, problem çözme, strateji geliştirme kabiliyetlerinin yanı sıra ince ve kaba motor becerilerini de güçlendirir üstelik toksik madde içermez. Daha ne olsun, değil mi?

6. Bilinçli çocuklar yetiştirmenin kolay yolu: LEGO Friends Ağaç Dikme Aracı Oyuncak Yapım Seti

Çocuklarınıza çevre bilinci kazandırmanın kolay yolunu arıyorsanız sizin için müthiş bir oyuncak seti önerimiz var. LEGO Friends Ağaç Dikme Aracı Oyuncak Yapım Seti'nde çocukların oldukça seveceği 2 mini bebek, 1 adet kamyonet, 1 adet sera, çeşitli bahçe aksesuarları ve 5 farklı oyuncak hayvan figürü bulunur. Miniklerinizin size ihtiyaç duymadan tek başına rahatlıkla inşa edebilecekleri oyun seti, doğa temasıyla da çocukların ilgisini çeker. Toprak kazabilecekleri ve hayvan dostlarını besleyebilecekleri birden fazla detaya sahip yaratıcı oyunu çocuklarınızın elinden biraz zor alacaksınız, bizden söylemesi.

7. Büyüleyici bir boyama kitabı: Galt Water Magic Safari Suyla Boyama Kitabı

Boyama kitapları en yaratıcı oyunlardan biri ve çocukların ilgisini her zaman çeker. Galt Water Magic Safari Suyla Boyama Kitabı'nın çocuklarınızın birçok kez kullanabileceği uzun ömürlü ürünlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Bunun için ürünün içinde bulunan sihirli kalemi suyla doldurmak yeterli. Üstelik boyanan yerlerin bir süre sonra eski hâlini alıp beyaza dönmesi, çocukların dikkatini daha fazla çeken detaylardan biri. Galt Water Magic Safari Suyla Boyama Kitabı'yla sadece ev işleriyle ilgilendiğiniz sıralarda değil dilediğiniz her yerde çocuklarınızın keyifli vakit geçirmesine yardımcı olabilirsiniz.

8. Wusta Kids Eğitici Ahşap Blok Tetris Zeka Oyunu hem eğitici hem eğlenceli

Yeni nesil tetrisi uzay çağı çocuklarınızla tanıştırmaya ne dersiniz? Plastik oyuncaklara karşı ön yargılı ebeveynleri sevindirecek ve çocuklarının oyun koleksiyonuna eğlenceli bir alternatif olacak Wusta Kids Eğitici Ahşap Blok Tetris Zeka Oyunu'yla nostaljiyi evinize getirebilirsiniz. Birbirinden farklı renk ve şekillerdeki ahşap parçalar miniklerinizin görsel zekâsına katkı sağlar. Şekilleri ayırt etme ve kavrama, ilişki kurma, analitik düşünme, yöntem geliştirme gibi birçok beceriyi destekler. Ahşaptan üretilen 41 adet parça bulunduran tetris hem eğitici oyun arayışındaki ailelerin beklentisini karşılar hem çocuklara keyifli dakikalar vadeder.

9. Smoby Oyuncak Temizleme Arabası'yla çocuklarınız ev işlerine yardım etmeye hazır

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Eğer çocuklarınızın senelerce kullanabileceği kaliteli bir oyuncak arıyorsanız Smoby Oyuncak Temizleme Arabası'na şans verebilirsiniz. Kız veya erkek fark etmeksizin her çocuğu heyecanlandıracak oyuncak seti, gerçekçi süpürge sesiyle çocukların ilgi odağı olacak. Sabunundan fırçasına ev işlerine dair ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri kapsayan setle çocuklarınız evin bütün işini yapmak için sabırsızlanacak. 3 yaş üstü çocuklar için uygun oyuncağın bütün aksesuarları, sette yer alan araba içinde güvenle saklanabilir. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen oyun seti sayesinde siz işlerinize vakit ayırırken çocuklarınız da eğlenceli saatler geçirebilir.

10. Oyun hamurları yeni nesil jellere dönüştü: Yum Toys Slime Oyun Jeli

Oyun dünyasına yeni bir ses getiren ve yıllardır çocukların vazgeçemediği akışkan, yumuşak kıvamdaki jellerin aslında bir o kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz? Telefon haricinde çocukların ilgisini çekecek oyunlar arasında yer alan Yum Toys Slime Oyun Jeli, canlı ve göz alıcı renkleriyle minik ellerin harikalar yaratacağı eğlenceli oyuncaklardan biri. Kullanıldığı yüzeyden kolayca çıkarılabilen ve eşyalarda leke ya da iz bırakmayan yapısıysa ebeveynlerin işini kolaylaştırır. Çocukların el kaslarının gelişimine büyük katkı sağlayan renkli oyun jelleri, yetişkinler için de stres atmaya birebir!