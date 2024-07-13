"Size yakında bir imkan daha vereceğim" diyerek ilk kez duyurdu! Soylu'dan 'dokunulmazlık' kararı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde bazı suç örgütü davalarına ve haberlerine adının karışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sert ifadeler kullandı.

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALKMASI İÇİN TBMM'YE BAŞVURACAĞIM"

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet gazetesini hedef alarak şunları kaydetti:

"Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları sizde gelin. Allah büyüktür ve adildir…"



