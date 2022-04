Sizi yatakta her zamankinden daha iyi hissettirecek 200 TL altı şık gecelikler

Kendinizi her zaman bakımlı hissetmek istiyorsanız uyku sırasında giydiklerinize de özen göstermelisiniz. Birbirinden farklı renk, model ve kesimlere sahip gecelikler, kendinizi daha özel hissetmenizi sağlar. Pamuklu, saten gibi kumaş çeşitlerinin yanı sıra elbise, tulum ve şortlu modelleri de bulunan gecelikler, zarif tasarımlarıyla âdeta göz kamaştırıyor. Yatakta her zamankinden daha iyi hissettirecek şıklıkta gecelik modeli arıyorsanız sizler için hem estetik hem kaliteli 10 farklı modeli listeledik. İşte 200 TL altındaki fiyatıyla bütçe dostu birbirinden şık gecelikler!

1. Uyurken göz kamaştıracak kadar şık olmak isteyenler, buraya!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Neredeyse abiye elbise şıklığındaki Merry See Gecelik, kendinizi her an özel ve güzel hissetmenizi sağlar. V kesimli derin göğüs ve sırt dekoltesi sayesinde daha çekici görünmenize yardım eder. Saten gri kumaştan üretilen gecelik, dökümlü duruşuyla üzerinizden âdeta akıp gidecek! Belden büzgülü özel tasarım gecelik, bele oturur ve daha ince görünmenize yardımcı olur. Kol ve bacak uçlarında bulunan dantel işlemeler, geceliği daha estetik hâle getirir. Yumuşacık dokusu ile konforlu bir uyku deneyimi yaşatır. Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geceliği gün boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

2. Mor rengin asaletinden vazgeçmeyin

Göz alıcı görünmeyi sevenler, harika bir ürünle karşınızdayız! Uyurken bile güzel görüneceğiniz Miorre Şortlu Gecelik Takımı hem konforu hem şıklığı aynı anda sunar. Saten kumaştan üretilen gecelik takımı, yumuşak dokusu ile üzerinizde yok denecek kadar hafif hissettirir. İnce ip askılı üst ve mini şorttan oluşan takım, çekici görünmeyi tercih edenlerin favori ürünleri arasında yer alır. Yaka ve şort kısımlarında bulunan dantel işlemeleri ile şıklığı yakalar. Morun yanı sıra mürdüm, siyah ve kırmızı renk seçenekleri de mevcut. Sizi yansıtan rengi belirleyin ve konforlu uykunun tadını çıkarın!

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

3. Leopar desenin çekiciliğini üzerinizde taşımak ister misiniz?

Leopar desenin çekiciliği ile yatarken bile büyüleyici görünmek ister misiniz? Öyleyse Ultimatesalestore1 Akbeniz Gecelik tam size göre! %95 pamuk kumaştan üretilen gecelik, uykuda da şıklığınızı yansıtmak için tasarlandı. Vücudu saran leopar desenli gecelik, ince ip askıları, etek kısmında yer alan yırtmaç tasarımı ve yakasında bulunan siyah dantel işlemeleri sayesinde daha çekici görünmenizi sağlar. Uyku sırasında şıklığı ve konforu bir arada yaşatan gecelik, vücuda oturan modeli leoparın büyüleyici duruşuyla birleştirerek vücut hatlarınızı belirginleştirir, üzerinizde göz kamaştırıcı bir görünüm sergiler.

4. Tül tasarımlardan vazgeçemeyenlere

Parla Store Gecelik ile kendinizi her zamankinden daha iyi hissedeceksiniz. Tatlı pembe tonu ve eşsiz tasarımı sayesinde parlayan gecelik, çekici görünmek isteyenlerin ilk tercihi. Transparan tasarımıyla daha çekici görünmenize yardım eden zarif gecelik, dantel işlemeleri ve fırfırlı detayları ile dikkat çeker. Etek kısmında bulunan yırtmaç ve derin göğüs dekoltesi ise kendinizi kusursuz hissetmenizi sağlar. Boncuk ve taşlı işlemeleri ile göz kamaştıran elbise, rahat bir uyku deneyimi yaşatır. Günlük ve özel günlerde kullanabileceğiniz, gecelik dolabınızın star parçası olacak.

5. Prenses gibi hissettiren LORENTİ Nova Gecelik

Uyurken asil bir prenses gibi görünmek ister misiniz? Cevabınız ''Evet.'' ise LORENTİ Nova Gecelik tam size göre! Pudra, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri arasından zevkinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Tıpkı rüyalardaki gibi güzel gösteren gecelik, derin dekoltesi ve mini eteğiyle çekici görünmek için doğru tercih olabilir. Belden oturtmalı kesimi ve bel üzerinde bulunan dantel işlemeleriyle vücut hatlarını ortaya çıkaran gecelik, rahat yapısıyla konforlu bir uyku deneyimi de yaşatır. Abartıdan hoşlanmıyor ve çekici görünmek istiyorsanız likralı tül kumaştan üretilen geceliğe şans vermelisiniz.

6. Hem gecelik hem sabahlık

Gecelik almak istiyor ancak sabahlığa da ihtiyaç duyuyorsanız çok beğeneceğiniz bir ürünle karşınızdayız. Giona Saten 2'li Takım hem sabahlığı hem geceliği bir arada sunuyor. Saten kumaştan üretilen gecelik, kaliteli kumaşı sayesinde cildinize nazikçe dokunur. Lacivert renkli gecelik, düz kesimli mini modeliyle oldukça şık duruş sergiler. İnce ip askıları ve dantelli yaka işlemesi ile kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Uyandığınızda sabahlığı kullanarak üzerinizi değiştirmeye gerek kalmadan güne devam edebilirsiniz. 4 ayrı beden ölçüsü ve 6 farklı renk seçeneği bulunan Giona Saten 2'li Takım'ın fiyatı da oldukça uygun.

7. Spor şıklığını yakalamak isteyenlere

Elbise yerine şortlu takımları tercih ediyorsanız sizin için harika bir önerimiz var. Şort ve atlet olmak üzere 2 parçadan oluşan Imoda Gecelik, evde gün boyu kullanabileceğiniz şıklıkta. Ekstra mini şort ve crop ip askılı üstten oluşan gecelik takımı, kuş gibi hafif penye kumaşı sayesinde rahat bir uyku çekmenizi sağlar. Geceliğin hem kalın hem ince ip askılı ve bordo, siyah, gri renk seçenekleri mevcut. Şortlu takım, sırt ve göğüs dekoltesi ile kendinizi daha çekici hissetmenizi sağlar. ''Uykuda bile spor şıklığımdan vazgeçmem.'' diyorsanız ürün tam size göre!

8. "Rahatıma düşkünüm." diyenlere

Rahatlığından asla ödün veremeyenler için tasarlanan Aseniza Gecelik, %95 pamuk kumaşıyla yumuşacık bir his verir. Hava alabilen yapısıyla gece boyu rahat ettiren ürün, teri emer. Soft kumaşı sayesinde üst düzey konfor sağlayan gecelik, keyifli uyku deneyimi sunar. Diz üstü mini eteği ve göğüs üzerinde bulunan cep tasarımı ile rahatlık ve şıklığı bir arada sunar. Esneyebilen kumaşı bedeninizi sıkmaz ve vücudunuzun şeklini alır. Klasik tasarımıyla göz dolduran geceliğin gri ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Zevkinize ve bedeninize uygun geceliği seçerek rahatlığın keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

9. İçinde açan çiçekleri geceliğine yansıtmak isteyenlere

Çiçek desenli TRENDYOLMİLLA Gecelik, ince ip askıları ve mini boy kesimi ile kendinizi daha çekici hissetmenizi sağlar. Yaka kısmında bulunan dantel işlemeler ürüne şıklık katar. İp askıları sayesinde boyunuza göre ayarlayarak geceliği istediğiniz uzunlukta kullanabilirsiniz. Beyaz üzerine pembe çiçek desenleri işlenerek tasarlanan ürün, üzerinizde zarif bir duruş sergiler. Saten kumaşın çiçekli desenlerle birleştiği gecelik, mini boyu ve dantel detaylı yaka tasarımıyla göz kamaştırıcı. Her an şık görünmenize yardım edecek, geniş beden seçeneği bulunan ürüne mutlaka şans vermelisiniz!

10. Dantel detaylara "Hayır." diyemeyenlere

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Gecelik seçimi yaparken iddialı modelleri tercih ediyorsanız Pyqian Gecelik'e göz atmadan geçmeyin deriz. Derin göğüs dekolteli ürün, dantel ve kurdele işlemeleriyle daha zarif bir görünüm kazanır. Derin sırt dekoltesi kendinizi daha çekici hissetmenizi sağlar. Mini kesimli geceliğin etek ucunda bulunan fırfırlı dantel işlemeleri ise ürüne farklı bir hava kazandırır. S ile XL beden aralığında olanların tercih edebileceği ürünün siyah, kırmızı, beyaz ve gri renk seçenekleri mevcut. İp askılarını istediğiniz boyutlarda ayarlayarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dantelin zarafetini siyah rengin asaletiyle buluşturan gecelik, uygun fiyatıyla da kalbinizi fethedecek!