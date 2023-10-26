Sizin de başınıza gelebilir! Bir tatil hayatını mahvetti, şok üstüne şok yaşadı

3 günlük Almanya turu satın aldı, sözde acentaya 25 bin TL'sini kaptırdı. Yalnız olmadığını onlarca mağdurla karşılaşınca anladı. Şadi Amiryan, Almanya'ya seminere gidecekti. İnternetten bulduğu bir tatil acentasına başvurdu. İddiaların hedefindeki tatil acentası parayı aldıktan aylar sonra genç kadını arayıp vize başvurusunu aldıklarını söyledi. Genç kadın vize başvurusu için gittiğinde adına alınmış bir randevunun olmadığını gördü. Bir şok da o sözde firmada yaşadı. Acenta ertesi gün aradığında ise genç kadına vize parasının yandığını söyledi. Son çare olarak acentanın adresine giden kadın, ortada öyle bir yerin olmadığını gördü.

"BAŞKA KAPANAN BİR ŞİRKETİN ADINA ÇALIŞTIKLARI SÖYLENDİ"

Yaşadıklarıyla ilgili olarak genç kadın, "Arıyorum, seslerini yükseltiyorlar, bağırıyorlar. Bizden topladıkları parayla da gidip çok lüks bir düğün yapmışlar. Bir firmadan mayıs ayında Almanya turu aldım. 840 euro talep ettiler. İlk başta 8 bin TL para yatırdım sonra da 11 bin TL ödedim. Vize parası için de 5 bin 800 TL para ödedim. Araştırdıktan sonra 100 kişinin parasını yediklerini öğrendim. TÜRSAB'ı aradığımızda böyle bir şirketin gözükmediği söylendi. Başka bir kapanan şirketin adına çalıştıklarını söylediler bize" diye konuştu.

İŞ HAYATINDAN DA OLDU

Show Haber'in haberine göre genç kadın o zamanki kurla 25 bin TL'sinden oldu. Ayrıca Almanya'daki seminere gidemediği için ne yazık ki iş hayatı da sona erdi. Genç kadın şimdi açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor.







