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  4. Skandal görüntüler! Kasada ödeme yapan 13 yaşındaki kızı markette taciz etti... Saniye saniye kameralara yakalandı

Skandal görüntüler! Kasada ödeme yapan 13 yaşındaki kızı markette taciz etti... Saniye saniye kameralara yakalandı

30.05.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da bir marketin güvenlik kamerasına 13 yaşındaki kıza yapılan taciz saniye saniye yansıdı. İsmi A.D. olarak açıklanan şüpheli markette aldığı ürünleri kasadan geçirdiği sırada önünde bulunan 13 yaşındaki kızı elle taciz etti. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sonrasında sabıkası bulunduğu belirtilen A.D’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinin Fatih Mahallesi’ndeki bir markette ismi açıklanmayan 13 yaşındaki bir kız kasada ödeme yaptığı sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

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İddiaya göre, marketten çıkan kızı takip eden A.D. evine giderken girdiği apartmanın asansöründe kucaklamaya çalıştı. A. D.'nin tacizinden kurtulan kız, eve gidip durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, marketin de aralarında bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

SARKINTILIKTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ

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İncelemede, şüphelinin A.D. olduğu belirlendi. A.D.'nin daha önce de bir markette kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı. 6 ay hapis yattıktan sonra, geçen günlerde, cezaevinden çıktığı öğrenilen A.D.'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.(DHA)

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Tekirdağ taciz market

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