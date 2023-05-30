Skandal görüntüler! Kasada ödeme yapan 13 yaşındaki kızı markette taciz etti... Saniye saniye kameralara yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinin Fatih Mahallesi’ndeki bir markette ismi açıklanmayan 13 yaşındaki bir kız kasada ödeme yaptığı sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

İddiaya göre, marketten çıkan kızı takip eden A.D. evine giderken girdiği apartmanın asansöründe kucaklamaya çalıştı. A. D.'nin tacizinden kurtulan kız, eve gidip durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, marketin de aralarında bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

SARKINTILIKTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ

İncelemede, şüphelinin A.D. olduğu belirlendi. A.D.'nin daha önce de bir markette kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı. 6 ay hapis yattıktan sonra, geçen günlerde, cezaevinden çıktığı öğrenilen A.D.'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.(DHA)