Skandal: Hastanın son anlarını yayınladılar!

Doktorların koronavirüs hastası kişiyi kurtarmak ve hayata döndürmek için yarım saat uğraştığını anbean aktaran görüntüler ülkede büyük şok yarattı. Televizyon programı hastanın son anlarını adeta saniyesi saniyesine ortaya koyuyor.

Program ekibi Bolivya yetkililerinin sağlık alanındaki hizmetlerle ilgili olarak ihmalkar davrandıklarını söyleyen televizyoncular çekimi buna dikkat çekmek için yayınlamışlar.

Olay ülke çapında duyulunca büyük tepki toplarken bu davranışın nedeni de merak konusu oldu. Ölüm anını yarım saat boyunca kaydeden ve yayınlayan televizyon programı yetkilileri bunu yapmaktaki amaçlarını da açıkladı.

Santa Cruz, Bolivya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Santa Cruz bölgesi Bolivya'daki 21 bin vakanın %60'ının görüldüğü ve ülkedeki 679 ölümün yarısının gerçekleştiği yer.

PAT adı verilen kanalda yayınlanan "No Lies" 'Yalan Yok' adındaki program bir hastaneye gitti. Program ekibi gititği hastanede tedavi görmekte olan bir Covid-19 hastasının ölüm anını kameralara kaydetti.

Ülkenin en büyük kentlerinden olan Santa Cruz merkezli bir televizyon kanalı bir koronavirüs hastasının son anlarını kayıt altına alıp yayınladı. Bu inanılmaz olay saniye saniye kaydedildi.

Yetkililer de olaya kayıtsız kalamadı. Bolivya hükümetinden bir sözcü olan Nadia Cruz yapılan yayını sansasyon yaratma çabası olarak değerlendirirken ekibin hastanın ve ailesinin haklarını çiğnediğini ve halkı paniğe sürüklediğini iddia etti.

Yaşanan olay sadece halkı ve yetkilileri değil habercileri de kızdırdı. Bolivya'nın önde gelen gazetecileri de olaya tepki gösterirken televizyon programını sosyal medya hesapları üzerinden eleştirdi.

Yapılan yayının hasta haklarını aykırı olmakla kalmayıp insanlık adına da utanç verici olduğunu söyleyen haberciler yayını yapan ve yayınlayan ekibi kınadılar.

Sosyal medya hesaplarından olayla ilgili birçok paylaşım yapan basın mensubu Bolivyalılar bu saygısızca tutumun mesleklerini lekelediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti

