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Skandal ortaya çıktı! Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü bağış paralarıyla at yarışı oynamış...

02.09.2024 17:07
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Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün derneğe yapılan bağış paralarıyla at yarışı oynadığı ortaya çıktı. MASAK raporuyla ortaya çıkan skandal olaydan önce de Özgünlü ve ailesinin yapılan bağışların 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıktı. Daha önceden Özgünlü'nün ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.

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BAĞIŞ PARALARIYLA AT YARIŞI OYNAMIŞ

Özgünlü'nün, Türkiye Jokey Derneği'ne yapılan şans oyunu ödemeleri de MASAK raporunda ifşa oldu. Şanlıurfa’dan kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği usule aykırı olarak taşıdığı için yargılanan Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturmanın da yürütüldüğü bilgisine ulaşıldı.

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Ortaya çıkan MASAK raporunda, Özgünlü'nün, yüksek para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı belirtildi. Ayrıca, Özgünlü'nün bu süreçte edindiği gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden satın aldığı belirtildi. Raporda, Yaşama Tutunan Patiler Derneği ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları, para transferleri ve ticari faaliyetlerine yer verildi. Özgünlü’nün bu şekilde 2023 yılında annesinin üzerine gayrimenkul aldığı kaydedildi. Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü'nün dernekte genel sekreter, babası Cemal Özgünlü'nün sayman, kardeşi Tuğçe Soysal'ın denetim kurulu üyesi, diğer kardeşi Demet Kılıç'ın başkan yardımcısı olarak yer aldığı görüldü. Aile üyeleri, eşi Tuna Boyacı ve kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ile Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç ile diğer akrabalar arasında yüklü miktarda para transferleri tespit edildi. Temmuz ayında Şanlıurfa'daki bir barınaktan hastalıklı köpekleri usule aykırı olarak Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özgünlü tutuklanmıştı.

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12 MİLYON 414 BİN LİRALIK BAĞIŞI ÜZERİNE GEÇİRMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanmasının ardından Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan Özgünlü’nün ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MASAK bağış skandal
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