Skandal paylaşıma Ersan Şen'den çok sert tepki! "Türk milleti korumayı da bilir, ders vermeyi de!"

Prof. Dr. Ersan Şen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına ateş püskürdü.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANINDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımı şu şekildeydi:

"Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın."

ŞEN'DEN ÇOK SERT YANIT!

Prof. Dr. Ersan Şen de Katz'ın bu hadsiz paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden çok sert çıktı. Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Masum Filistin halkını kadın, çocuk demeden katleden, soykırıma soyunan işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı; kalkmış zulme karşı uyaran, "artık yeter" diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına tehdit savurmuş. Alışmışsınız masumu, mazlumu katletmeye. Burada; ne örnek verdiğin Irak halkı var, ne de masum ve mazlum Gazze halkı! Burada; tarih yazmış, hep mazlumların yanında yer almış, işgale ve haksızlığa direnmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olan Türk Milleti var! Çok çabuk unuttun yüz yıllardır halkını koruyan Türk Milleti'ni, ama merak etmeyin, tehdit ettiğin bu Millet korumayı da bilir ders vermeyi de! İşgale ve zulme son verin, bizi de kendinizle karıştırmayın! #mavivatan"