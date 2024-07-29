İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Siyasilerden art arda tepkiler geldi! Saddam göndermesine, Hitlerli yanıt

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken Türkiye diğer ülkelerin aksine sessiz kalmamış tepkisini her platformda ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son tepkisinde de, "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" diyerek İsrail'e gözdağı vermişti.

İSRAİLLİ BAKANDAN KÜSTAH TEHDİT

Bu sözlerin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından skandal bir açıklamaya imza attı. Katz, "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞIYOR

Bu sözler gece yarısından itibaren sosyal medyada yayılmaya başlarken Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere çok sayıda kurum ve siyasiden tepki yağdı.

YILMAZ: NAZİ ZİHNİYETLİLERİNİN SONU, TARİHTE YAŞANANDAN FARKLI OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HİTLERİN SONU NASIL OLDUYSA...

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN YERLİKAYA: TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı İsrail devletinin, hadsiz dışişleri bakanını şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir."

BAKAN IŞIKHAN: SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise İşgalci devlet İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz’in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız" dedi.

BAKAN FİDAN: SİYONİST ÇEVRELER BÜYÜK BİR TELAŞ İÇİNDELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU: DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz’ı kınıyor ve uyarıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; mazlum coğrafyaların ümidi, dünyadaki sessiz bırakılmışların sesidir. Bizi ve Cumhurbaşkanımızı; zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.