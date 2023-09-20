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Skuterli gencin feci ölümü: Önce otomobil, sonra minibüs çarptı! O anlar kamerada

20.09.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, yaya geçidinde elektrikli skuter ile kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Suriye uyruklu Muhammed Nur Hasan’a (17) önce otomobil, ardından minibüs çarptı. Hasan yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. E.Ü. yönetimindeki otomobil, elektrikli skuter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Muhammed Nur Hasan'a çarptı. Kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Hasan'a, düştükten sonra bu kez arkadan gelen M.B. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Nur Hasan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FECİ KAZA KAMERADA

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde Muhammed Nur Hasan'ın, yaya geçidine geldiği, bazı araçların sola dönüş için beklediği yer aldı.

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Muhammed Nur Hasan'a, ilk önce otomobilin çarptığı, yere düştükten sonra da servis minibüsünün çarptığı görülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri skuter

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