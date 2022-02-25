Sky News ekibi canlı yayında bombardımana tanık oldu! Can havliyle sığındı: İşlerin ne kadar çabuk değişebileceğini gördük

Tüm dünyanın gözü kulağı Kiev'de! Uluslararası ajanslar ve haber kanalları da ülkeden son dakika haberlerini bomba saldırıları altında aktarmaya çalışıyor. Dün CNN International muhabiri Matthew Chance, Kiev'den son durumu bildirirken canlı yayında patlama sesleri duydu. Muhabir çelik yelek ve kask takarak yayına devam etti. Bugün de Ukrayna'daki Rus savaşını haber yapan İngiliz haber ekibinin, havan topu ateşinden can havliyle kaçış anlarıyla gündem oldu.

''İŞLERİN NE KADAR ÇABUK DEĞİŞEBİLECEĞİNİ GÖRDÜK''

Ülkenin güneydoğusundaki bombardıman sırasında canları pahasına kaçan Sky News muhabiri Alex Rossi, yakındaki bir binaya sığındı. Rossi, ''Bu, burada işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini gösteriyor. Dışarıda çekim yapıyorduk. Gerçekten sakindi. Bu sabah gelen mermiler vardı. Ama yine ortalık sakinleşmişti, her şey çok ama çok normal geliyordu. Sadece siper almak için buraya gelmek zorunda kaldık çünkü havan topu ateşi var şuan'' dedi.



