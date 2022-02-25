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Sky News ekibi canlı yayında bombardımana tanık oldu! Can havliyle sığındı: İşlerin ne kadar çabuk değişebileceğini gördük

25.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya 2 gündür Ukrayna'da yaşananları konuşuyor. Uluslararası ajanslar ve haber kanalları da Ukrayna'dan yaptıkları yayınlarla ülkede yaşananları dünyaya aktarmaya devam ediyor. Dün Kiev'de bulunan CNN muhabirinin bombalardan saklandığı anlar gündem olurken, bugün de Sky News muhabiri Alex Rossi canlı yayında havan topu ateşinden kaçarken görüntülendi. Yakındaki bir binaya sığınan Rossi, ''Bu sadece burada işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini gösteriyor'' dedi.

Tüm dünyanın gözü kulağı Kiev'de! Uluslararası ajanslar ve haber kanalları da ülkeden son dakika haberlerini bomba saldırıları altında aktarmaya çalışıyor. Dün CNN International muhabiri Matthew Chance, Kiev'den son durumu bildirirken canlı yayında patlama sesleri duydu. Muhabir çelik yelek ve kask takarak yayına devam etti. Bugün de Ukrayna'daki Rus savaşını haber yapan İngiliz haber ekibinin, havan topu ateşinden can havliyle kaçış anlarıyla gündem oldu.

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''İŞLERİN NE KADAR ÇABUK DEĞİŞEBİLECEĞİNİ GÖRDÜK''

Ülkenin güneydoğusundaki bombardıman sırasında canları pahasına kaçan Sky News muhabiri Alex Rossi, yakındaki bir binaya sığındı. Rossi, ''Bu, burada işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini gösteriyor. Dışarıda çekim yapıyorduk. Gerçekten sakindi. Bu sabah gelen mermiler vardı. Ama yine ortalık sakinleşmişti, her şey çok ama çok normal geliyordu. Sadece siper almak için buraya gelmek zorunda kaldık çünkü havan topu ateşi var şuan'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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