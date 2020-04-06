Skype yeni özelliklerle rekabeti arttırmaya çalışıyor

Özellikle de videolu görüşme platformları bu işten en karlı çıkan grup oldu.

Microsoft’a ait Skype, video konferans yapmayı kolaylaştıran yeni bir özellikten bahsetti. Normal şartlarda skype üzerinden video konferans yapmanız için giriş işlemini gerçekleştirmeniz veya uygulamayı indirmeniz gerekiyordu. Şimdi ise bu şart ortadan kaldırıldı.

ABD’deki günlük aktif kullanıcı sayısı geçen pazartesi günü 4,84 milyon kişiye ulaşan Zoom uygulaması, Skype için önemli bir tehlike olarak görülüyor. Son 3 ayda Zoom gibi video konferans uygulamalarının popülerliğinin zirve yapması Microsoft için pek iyi olmadı. Şirket, kendi uygulaması olan Skype için bazı yenilikler geliştirdi.

Microsoft tarafından alınan bir karar ile birlikte Skype uygulaması için giriş yapma veya uygulama indirme gibi şartlar ortadan kaldırıldı. Böylece kullanıcılar için çok önemli bir sorun ortadan kalkmış oldu. Sizce Skype ne tür yenilikler yaparsa kullanıcılar tarafından daha çok beğenilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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