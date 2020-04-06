HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Skype yeni özelliklerle rekabeti arttırmaya çalışıyor

Skype yeni özelliklerle rekabeti arttırmaya çalışıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Bir süredir sızdırılan Skype yeni özelliklerle gelecek haberleri sonunda yerini buldu. Tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 58.004 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsü salgını neredeyse bütün sektörleri derinden etkiledi. Ancak bazı platformlar bundan çok büyük bir yarar sağladı.

Skype yeni özelliklerle rekabeti arttırmaya çalışıyor

Özellikle de videolu görüşme platformları bu işten en karlı çıkan grup oldu.

Microsoft’a ait Skype, video konferans yapmayı kolaylaştıran yeni bir özellikten bahsetti. Normal şartlarda skype üzerinden video konferans yapmanız için giriş işlemini gerçekleştirmeniz veya uygulamayı indirmeniz gerekiyordu. Şimdi ise bu şart ortadan kaldırıldı.

ABD’deki günlük aktif kullanıcı sayısı geçen pazartesi günü 4,84 milyon kişiye ulaşan Zoom uygulaması, Skype için önemli bir tehlike olarak görülüyor. Son 3 ayda Zoom gibi video konferans uygulamalarının popülerliğinin zirve yapması Microsoft için pek iyi olmadı. Şirket, kendi uygulaması olan Skype için bazı yenilikler geliştirdi.

Microsoft tarafından alınan bir karar ile birlikte Skype uygulaması için giriş yapma veya uygulama indirme gibi şartlar ortadan kaldırıldı. Böylece kullanıcılar için çok önemli bir sorun ortadan kalkmış oldu. Sizce Skype ne tür yenilikler yaparsa kullanıcılar tarafından daha çok beğenilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Türkiye corona virüsü vaka sayısı – 3 Nisan 2020

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Oppo’nun giriş seviye akıllı telefonu : Oppo A12 Oppo’nun giriş seviye akıllı telefonu : Oppo A12
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Skype koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız

CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asus GeForce GTX 1650 ekran kartı modile karşımıza çıktı

Asus GeForce GTX 1650 ekran kartı modile karşımıza çıktı

Ufak boyutlu, büyük özelliklere sahip güvenlik kamerası

Ufak boyutlu, büyük özelliklere sahip güvenlik kamerası

Akıllı telefon fiyatları artacak mı?

Akıllı telefon fiyatları artacak mı?

Adobe uygulamaları 2 ay boyunca ücretsiz

Adobe uygulamaları 2 ay boyunca ücretsiz

Mount & Blade II: Bannerlord büyük ilgi görüyor

Mount & Blade II: Bannerlord büyük ilgi görüyor

Google sosyal mesafeyi kontrol etmeye çalışacak

Google sosyal mesafeyi kontrol etmeye çalışacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.