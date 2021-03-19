Sofralarınızı Renklendirecek Ürünler

İyi bir sofranın başyapıtı şüphesiz ki lezzetine doyum olmayan yemeklerdir. Ancak en az yemekler kadar önemli olan bir şey var ki o da sofra sunumudur. Çünkü sunumun aynı zamanda yemeğin lezzetini de etkilediği yadsınamaz bir gerçek. Bu noktada çatal bıçaktan yemek takımına, su bardağından tabağa kadar sofrada kullanılan ürünler sunumda büyük bir öneme sahiptir. İşte sofralarınızı renklendirecek o ürünlerden birkaçı: Yemek Takımı

Sofraların olmazsa olmaz ürünlerinin başında yemek takımları gelmektedir. Zira yemek takımları, gerek işlevleri gerekse de görüntüleriyle sofraların mimarı konumundadır. Bu yüzden doğru yemek takımı seçimi önemlidir. Peki yemek takımı satın alırken nelere dikkat edilmeli? Yemek takımı seçiminde en önemli faktörler bütçe ve kişi sayısıdır. Bu noktada öncelikle bütçe limitinizi belirlemeli ve bütçenizi aşmayacak yemek takımı modellerini incelemelisiniz. İşbu kişi sayısına geldiğinde ise göz önünde bulundurmanız gereken etmen, evde yaşayan kişi sayısı ve evinize gelen maksimum misafir sayısıdır. Bu noktada kaç kişilik yemek takımı alacağınıza karar verdikten sonra yemek takımı setindeki tabakların yuvarlak mı yoksa kare şeklinde mi olacağını belirlemelisiniz. Şayet klasikten yana bir tarzınız varsa tercihinizi kare yemek takımı çeşitlerinden yana kullanabilirsiniz. Tüm bunları belirledikten sonra ise yemek takımındaki hakim renge karar vermelisiniz. Burada yemek yiyeceğiniz odadaki duvarlar ile masa ve sandalyelerin renklerini göz önünde bulundurarak, renk ve motiflerin uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Yemek takımı alırken dikkat edilmesi gereken diğer bir kriter de yemek masası, mutfak dolabı ve bulaşık makinesinin büyüklüğüdür. Zira büyük boyutlu tabaklar sebebiyle sorun yaşayabilirsiniz. Son olarak mutfak alışkanlıklarınızı da göz ardı etmemeniz gerektiğini belirtelim. Zira mikrodalgada kullanım ve bulaşık makinesinde yıkama gibi kıstaslara göre size hitap eden ürünlere karar vermelisiniz.

Kahvaltı Takımı

Yemek takımları nasıl ki öğle ve akşam yemeklerinize renk katıyorsa kahvaltı takımları da en güzel kahvaltılar için sofraları güzelleştiren ürünlerdendir. Özellikle güne zinde başlamanın yolu sağlam bir kahvaltıdan geçtiğine göre kahvaltı takımı seçimlerine bilhassa özen gösterilmelidir. Hem internette hem de mağazalarda, birçok farklı markanın çok sayıda kahvaltı seti modelleri bulunmaktadır. Hal böyle olunca akıllarda “Yuvarlak mı yoksa kare mi? Sade mi yoksa desenli mi?” gibi birçok soru işareti oluşuyor. Oysaki satın alım kararına giden yolda aşağıdaki soruları cevaplandırırsanız için en iyi kahvaltı takımına kolaylıkla karar verebilirsiniz. 1. Modern bir görünüm mü yoksa alışılmış (klasik) tasarım mı? Eğer cevabınız, modern tasarımdan yanaysa kare tabaklı kahvaltı takımlarını tercih edebilirsiniz. Klasik seveler ise tercihini yuvarlak modellerden yana kullanabilir.

2. Desenli mi yoksa sade mi? Eğer sadelikten hoşlanan biriyseniz sade ya da az desenli modeller tercih edebilirsiniz. Şayet sofram rengarenk, cıvıl cıvıl olsun derseniz de desenli modelleri satın alabilirsiniz.

3. Beyaz, mavi, pembe… Hangi renk olmalı? Renk tercihini, kahvaltı yapacağınız odanın genel ambiyansına göre belirlemelisiniz. Burada duvarın rengine, masa ve sandalyenin rengine ve kullanıyorsanız da masa örtüsünün rengine dikkat etmelisiniz.

4. Evde kaç kişi yaşıyor? Gelen misafirler kalabalık mı? Kahvaltı takımı satın alırken, evde yaşayan kişi sayısıyla birlikte evinize gelebilecek misafirleri de düşünmelisiniz. Eğer evinize sık sık misafir geliyorsa parça sayısı yüksek kahvaltı takımları tercih etmelisiniz.

Çatal Bıçak Takımı

“Sofraların olmazsa olmaz ürünleri nedir?” diye sorulsa herhalde verilen yanıtlardan biri de çatal, kaşık ve bıçak olacaktır. Gerek sofralara şıklık katması gerekse de işlevleriyle her sofrada kendine yer bulan çatal bıçak takımları özellikle dikkat edilmesi gereken ürünlerdendir. Peki çatal kaşık bıçak seti alırken nelere dikkat edilmeli? Öncelikle çatal bıçak takımı için bütçenizi belirlemelisiniz. Ardından kaç kişilik bir aile olduğunuzu ve evinize gelen misafir sayısını göz önünde bulundurarak, çatal kaşık bıçak takımının parça sayısına karar vermelisiniz. Sonrasında ise alacağınız setin 3 milimetre ve daha üzeri bir kalınlıkta olmasına dikkat etmelisiniz. Zira ince modellerin en büyük handikapı dayanıksız olmalarıdır. dolayısıyla aldığınız ürünü uzun yıllar kullanmak istiyorsanız bu hususa dikkat ederek bir seçim yapmalısınız. Bununla birlikte alacağınız setin bulaşık makinesinde yıkanabilirliği de ayrı bir konu. Çünkü her ne kadar şık dursa da üzerinde motif bulunduran modeller, yıkamaya bağlı olarak zamanla metalik özelliklerini kaybedip kararabilir. Çatal bıçak takımı alırken dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da setin yemek takımı ile uyumudur. Örneğin; renkli yemek takımlarının yanına daha sade bir çatal bıçak takımı ya da sade bir yemek takımının yanında biraz daha gösterişli bir çatal kaşık takımı tercih edilebilir. Siz de bu hususlara dikkat ederek sizin için en iyi çatal bıçak takımı modeline karar verebilirsiniz.

Fincan Takımı

Yemekten sonra ya da sohbet sırasında tüketilen kahvenin keyfine diyecek yoktur. Fincan takımları ile bu anlara renk katabilmek mümkün. Klasik modellerin yanı sıra üzerinde Türk kültüründen izler taşıyan motiflere ev sahipliği yapan fincan seti modelleriyle çok daha şık bir sunuma imza atabilirsiniz. Bilhassa iki kişilik fincan takımları şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Tam bir kombin olacak şekilde tasarlanan bu ürünler son zamanlarda da bir hayli revaçta. Peki tasarım dışında fincan takımı alırken dikkat edilmesi gereken diğer faktörler neler? Her zamanki gibi ilk sırada parça sayısı gelmektedir. Sonrasında ise fincanın kulpuna dikkat edilmelidir. Çünkü bu ürünler küçük olduğu için en büyük handikapı da kavrama noktasında ortaya çıkıyor. Bu bağlamda kulpunun üst tarafı düz olan modeller tercih edilebilir. Böylelikle daha ergonomik bir kullanım sağlanabilir. Fincan takımı fiyatları da satın alım kararına giden yolda önemli bir etmendir. Bu noktada bütçeniz doğrultusunda size hitap eden fincan takımı modelini satın alabilirsiniz.