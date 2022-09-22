Soğan suyu ile elma sirkesini karıştırın her gün sürün: Etkisi inanılmaz! Cilt lekelerinden eser kalmaz

Yaşlandıkça kırışıklıklar oluşur, cilt elastikiyetini kaybetmeye başlar ve ciltte koyu lekeler ortaya çıkar. Karaciğer lekesi olarak da bilinen yaşlılık lekeleri yüzünüzde, bacaklarınızda, kollarınızda, omuzlarınızda, ellerinizde kısaca vücudunuzun herhangi bir yerinde görünebilirler. Yaşlılık lekeleri bir hiperpigmentasyon şeklidir.

HİPERPİGMENTASYON NEDİR?

Hiperpigmentasyon, cildimize renk veren melanin adı verilen renk pigmentinin fazla üretimi ve deri altında melanin toplanmasıyla oluşan koyu leke görünümüne verilen isimdir. Cildimizdeki koyu lekeler, koyu halkalar, akne izi, güneş lekesi, yaşlılık lekesi gibi izler hiperpigmentasyon çeşitleridir. Noktalar tehlikeli değildir, ancak onlara göz kulak olmak önemlidir. Bu lekelerden kurtulmanın çok basit bir yolu var.

SOĞAN SUYU VE ELMA SİRKESİ KARIŞIMI

Yaşlılık lekesi olarak bilinen lekelerle savaşmanın basit bir yolu var. Her mutfakta bulunan soğan ve elma sirkesiyle kısa sürede cilt lekelerine veda edebilirsiniz.

Soğanın suyu yara izlerinin azalmasına yardımcı olur. Elma sirkesi ölü cilt katmanlarını temizlemeye yardımcı olur. Bu iki iyileştirici bileşenle cildinizi çok kolay bir şekilde eski görünüme kavuşturabilirsiniz!

SOĞANLI ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Bir soğanı rendeleyin ve suyunu çıkarın. Soğan suyunu elma sirkesi ile karıştırın. Bu karışımı koyu lekelerin üzerine uygulayın.

Uygulamayı birkaç hafta boyunca günlük olarak tekrarlayın ve lekelerin hafiflemeye başladığını fark edeceksiniz!



