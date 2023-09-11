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Soğan tarlasına gitmişti! Acı son...

11.09.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Alaca ilçesinde soğan kesme makinesinin altında kalan çocuktan acı haber geldi. Soğan kesme makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soğan tarlasına gitmişti! Acı son...

Edinilen bilgilere göre, B.İ. (7) ailesiyle birlikte Hışır yolu mevkiinde bulunan soğan tarlasına gitti. Tarlada M.K. yönetimindeki traktöre bağlı soğan kesme makinesine binen küçük çocuk, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

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Soğan kesme makinesinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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soğan Çorum tarla

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