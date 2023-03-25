Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! İstanbul’un hava durumunu örnek vererek duyurdular: ‘15-18 derece birden düşecek’

Türkiye’de kurak geçirilen bir kışın ardından hava durumunda dikkat çeken gelişmeler devam ediyor. Hava durumu ile ilgili son gelen açıklamalara göre sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürebilecek bir soğuk hava dalgası Türkiye’ye gelebilir.

Soğuk havalar Mart ayında Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Türkiye’ye gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava dalgasının olduğu açıklandı. Sosyal medyada hava durumuna ilişkin tahminler yapılan Hava Forum isimli hesaptan çarpıcı bir paylaşım yapıldı. Türkiye’ye 29 Mart Çarşamba günü soğuk bir hava dalgasının gelebileceği, bu dalganın hava sıcaklıklarını 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan deprem bölgesi için de Meteoroloji, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların yarın geceye kadar sürmesi bekleniyor. 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

‘SICAKLIKLAR 15-18 DERECE BİRDEN DÜŞECEK’

Hava Forum’dan yapılan meteorolojik verilere ilişkin açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Yeni haftada maalesef kendine dikkat etmeyen birçok kişi hasta olacak. Örneğin İstanbul'da pazartesi 21 dereceye kadar çıkacak sıcaklık çarşamba gündüz 5-6 gece ise 2-3 dereceye kadar inecek. Aradaki fark neredeyse 20 derece! Tam hastalık havası... Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız. Muhtemel rotası Türkiye. Bu soğuk hava dalgası gelirse 29 Mart Çarşamba günü gelecek, gelişmeleri takip ediyoruz. Tehlikeli bir soğuk hava dalgası, zirai don yapar.”

DEPREM BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den deprem bölgesine yönelik sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı geldi. Meteoroloji, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Kilis'te kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz'in iç bölgeleri, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı olacak.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



