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  4. Soğuk hava meyve-sebzeyi vurdu! Pazarda fiyatlar 2 katına çıktı

Soğuk hava meyve-sebzeyi vurdu! Pazarda fiyatlar 2 katına çıktı

29.01.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle seralardan ürün çıkışı, yarı yarıya azalınca halde ve pazarlarda fiyatlar yükseldi. İzmir'in Bornova ilçesinde pazar yeri esnafı, 1 haftada meyve ve sebze fiyatlarının 2 katına çıktığını belirtti. Salatalığın kilo fiyatı 6 TL'den 13 TL'ye, pırasanın 6 TL'den 10 TL'ye, ıspanağın 8 TL'den 15 TL'ye, brokolinin ise 7 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

Kar yağışı ve soğuk havanın yurt genelinde etkili olmasıyla ürünlerin bir kısmında don meydana gelirken, yolların kapalı olması nedeniyle de birçok kente sebze ve meyve yüklü kamyonlar giriş yapamadı. Seralardan çıkan ürünler, yarı yarıya azalınca halden alış fiyatları da arttı. Pazar yerlerinde meyve- sebze fiyatları ise yükseldi. İzmir'deki pazar yerlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sebze ürünlerinin azaldığı gözlenirken, fiyatların 1 hafta içinde neredeyse 2 katına çıktığı belirtildi. Salatalığın kilo fiyatı 6 TL'den 13 TL'ye, pırasanın 6 TL'den 10 TL'ye, ıspanağın 8 TL'den 15 TL'ye, brokolinin ise 7 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

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'ÜRÜNLERİN ÇOĞU TARLADA DONDU'

Pazar yeri esnafından Özcan Selim, havaların ısınmaya başlamasıyla fiyatların düşeceğini dile getirerek, "1 haftalık periyotta fiyatlar aşağı yukarı 2 katına kadar çıktı. Fiyatlardaki yükseliş oldukça normal çünkü ürünlerin çoğu tarlada dondu kaldı. Ispanağın fiyatı 8 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Brokoli 7 TL'den 15 TL'ye çıktı. Tarladan ürün çıkarılamadığı için fiyatların yükselmesi normal. Bu yüksek fiyatlar fazla sürmez. Havalar ısındığı zaman yeniden bolluk olur. 2 hafta içinde fiyatların gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Don olayları artık bitiyor. Önümüzdeki günlerde fiyat biraz düşer" dedi.

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'TARLALAR BUZ İÇİNDE'

Yolların kapalı olduğunu ve tarlaların buz tuttuğunu dile getiren pazarcı esnafından Sami Yıldırım ise "Soğuk nedeniyle ürünler büyüyemedi. İşçi de soğuk havalarda tarlaya girmedi. Bu yüzden fiyatlar arttı ancak bu havalara göre ben fiyatları normal buluyorum. Vatandaşlarımızın da anlayışlı olmasını bekliyoruz. Havalar öyle soğudu ki bizler elimizi cebimizden çıkaramıyoruz. Tarlalar buzun içinde. Ürün geldiği için çiftçilere teşekkür etmek lazım. Ürün çok azaldı. Yollar da kapalı. Her gün don var. Mal azaldığı için fiyatlar yükseliyor. Yine de marketlerde fiyatlar çok daha yüksek" diye konuştu.

DHA

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İzmir
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