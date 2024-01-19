Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması nasıl geçer? Soğuk ısırması belirtileri ve tedavisi

Kış aylarında uzun süreli dışarıda kalmak, soğuğa karşı yeterince kalın giyinmemek, ıslak kıyafet giymek ve soğuk metalin ya da suyun cilde temas etmesi sonucu, halk arasında soğuk ısırığı ya da soğuk yanması olarak da bilinen durum ortaya çıkar. Bu durum genellikle zararsızdır ve genellikle cilt ısındığında kendiliğinden iyileşir. Soğuk ısırması, soğuk hava koşullarına dikkat edilerek ve uygun giyim önlemleri alınarak genellikle önlenebilir bir durumdur. Sık sık soğuk hava koşullarına maruz kalan kişiler, ciltlerini koruyucu giysilerle örtmeli ve uzun süreli dışarıda kalacaklar ise sık sık ısınma araları vermeye özen göstermelidirler.

Soğuk ısırması nedir?

Soğuk ısırması, cildin ve dokuların donması sonucu oluşan bir durumdur. En çok eller, ayaklar ve yüz etkilenir. Soğuğa maruz kalma süresi artıkça soğuk yanığı durumunun da ciddiyeti de artar. Soğuk ısırığı 3 derecede sınıflandırılır. 1. derece soğuk yanığında cilt yüzeyinde kızarıklık ve ağrı olur. 2. derece soğuk yanığında ciltte kabarcıklar oluşur. 3. derece soğuk yanığında cilt tamamen donar ve işlevini kaybeder. Soğuk ısırması belirtileri ise şöyle sıralanabilir:

Kızarıklık

Ağrı

Uyuşma

Soğuk hissi

Şişme

Büller (su kabarcıkları)

Cilt renginde değişiklik

"Soğuk ısırması neden olur?" sorusuna cevap olarak, soğuk ısırmasına neden olabilecek durumlar şu şekilde listelenebilir:

Düşük sıcaklıklara maruz kalma

Nemli hava

Rüzgâr

Öte yandan,

Alkol veya uyuşturucu kullanan kişiler risk grubundadır.

Yaşlı bireyler risk grubundadır.

Böbrek hastalığı olan kişiler risk grubundadır.

Diyabet olan kişiler risk grubundadır.

Soğuk ısırması nasıl geçer?

Soğuk ısırması genellikle zararsız bir durumdur ve hafif vakalarda genellikle kendi başına iyileşir. Ancak soğuk ısırması belirtileri ile başa çıkarken ve tedavi uygularken dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler bulunur. Soğuk ısırması tedavisi için:

Etkilenen bölgeyi ısıtmak soğuk ısırmasının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sıcak su içinde ılık bir banyo yapmak, sıcak su torbası veya sıcak havlu kullanmak etkili olabilir. Aşırı sıcak su kullanmaktan ise kaçının.

Etkilenen bölgeye nazikçe masaj yapmak veya parmaklarınızı kullanarak hafifçe ovuşturmak kan dolaşımını artırabilir ve soğuk ısırması belirtilerini azaltabilir.

Ciltte kuruluk ve pul pul dökülme görülüyorsa nemlendirici kullanmak önemlidir.

Su içmek vücudu nemli tutarak cilt sağlığını destekler ve soğuk ısırmasının etkilerini hafifletebilir.

Soğuk ısırması belirtileri şiddetliyse veya semptomlar uzun süre devam ederse mutlaka doktora görünmek gerekir. Ayrıca donma belirtileri (donmuş cilt, hissizlik, şiddetli ağrı) varsa derhal tıbbi yardım almalısınız.





