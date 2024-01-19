HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması nasıl geçer? Soğuk ısırması belirtileri ve tedavisi

Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması nasıl geçer? Soğuk ısırması belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
07.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk ısırması soğuk hava koşullarında maruz kalınan şiddetli soğuk nedeni ile ciltte ortaya çıkan bir durumdur. Özellikle kış aylarında ve soğuk iklimlerde sıkça görülen bu durum, ciltteki damarların daralması ve kan akışının azalması sonucu ortaya çıkar. Soğuk ısırması genellikle el, ayak, burun ve kulak gibi vücudun soğuğa en fazla maruz kalan bölgelerini etkiler. Peki, soğuk ısırması nasıl geçer?

Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması nasıl geçer? Soğuk ısırması belirtileri ve tedavisi

Kış aylarında uzun süreli dışarıda kalmak, soğuğa karşı yeterince kalın giyinmemek, ıslak kıyafet giymek ve soğuk metalin ya da suyun cilde temas etmesi sonucu, halk arasında soğuk ısırığı ya da soğuk yanması olarak da bilinen durum ortaya çıkar. Bu durum genellikle zararsızdır ve genellikle cilt ısındığında kendiliğinden iyileşir. Soğuk ısırması, soğuk hava koşullarına dikkat edilerek ve uygun giyim önlemleri alınarak genellikle önlenebilir bir durumdur. Sık sık soğuk hava koşullarına maruz kalan kişiler, ciltlerini koruyucu giysilerle örtmeli ve uzun süreli dışarıda kalacaklar ise sık sık ısınma araları vermeye özen göstermelidirler.

Soğuk ısırması nedir?

Soğuk ısırması, cildin ve dokuların donması sonucu oluşan bir durumdur. En çok eller, ayaklar ve yüz etkilenir. Soğuğa maruz kalma süresi artıkça soğuk yanığı durumunun da ciddiyeti de artar. Soğuk ısırığı 3 derecede sınıflandırılır. 1. derece soğuk yanığında cilt yüzeyinde kızarıklık ve ağrı olur. 2. derece soğuk yanığında ciltte kabarcıklar oluşur. 3. derece soğuk yanığında cilt tamamen donar ve işlevini kaybeder. Soğuk ısırması belirtileri ise şöyle sıralanabilir:

  • Kızarıklık
  • Ağrı
  • Uyuşma
  • Soğuk hissi
  • Şişme
  • Büller (su kabarcıkları)
  • Cilt renginde değişiklik

"Soğuk ısırması neden olur?" sorusuna cevap olarak, soğuk ısırmasına neden olabilecek durumlar şu şekilde listelenebilir:

  • Düşük sıcaklıklara maruz kalma
  • Nemli hava
  • Rüzgâr

Öte yandan,

  • Alkol veya uyuşturucu kullanan kişiler risk grubundadır.
  • Yaşlı bireyler risk grubundadır.
  • Böbrek hastalığı olan kişiler risk grubundadır.
  • Diyabet olan kişiler risk grubundadır.

Soğuk ısırması nasıl geçer?

Soğuk ısırması genellikle zararsız bir durumdur ve hafif vakalarda genellikle kendi başına iyileşir. Ancak soğuk ısırması belirtileri ile başa çıkarken ve tedavi uygularken dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler bulunur. Soğuk ısırması tedavisi için:

  • Etkilenen bölgeyi ısıtmak soğuk ısırmasının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Sıcak su içinde ılık bir banyo yapmak, sıcak su torbası veya sıcak havlu kullanmak etkili olabilir. Aşırı sıcak su kullanmaktan ise kaçının.
  • Etkilenen bölgeye nazikçe masaj yapmak veya parmaklarınızı kullanarak hafifçe ovuşturmak kan dolaşımını artırabilir ve soğuk ısırması belirtilerini azaltabilir.
  • Ciltte kuruluk ve pul pul dökülme görülüyorsa nemlendirici kullanmak önemlidir.
  • Su içmek vücudu nemli tutarak cilt sağlığını destekler ve soğuk ısırmasının etkilerini hafifletebilir.

Soğuk ısırması belirtileri şiddetliyse veya semptomlar uzun süre devam ederse mutlaka doktora görünmek gerekir. Ayrıca donma belirtileri (donmuş cilt, hissizlik, şiddetli ağrı) varsa derhal tıbbi yardım almalısınız.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli yılı ilan ettiler, dalga geçecek rakamı da yılın başında ilan ettilerEmekli yılı ilan ettiler, dalga geçecek rakamı da yılın başında ilan ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, icazet merasiminde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, icazet merasiminde açıklamalarda bulundu
İmamoğlu sosyal medyada paylaştı! '31 Mart’ta yine tarih yazalım'İmamoğlu sosyal medyada paylaştı! '31 Mart’ta yine tarih yazalım'
Anahtar Kelimeler:
soğuk
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.