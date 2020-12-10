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  4. Soğukta titreyen gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor

Soğukta titreyen gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor

10.12.2020 23:14 | Son Güncelleme:
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Soğukta titreyen gasp mağduru: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor

Aksaray’da kimliği belirsiz 3 kişi tarafından önce darp edilen sonra da cebindeki 50 lirası alınan gasp mağdurunun titreyerek yaptığı açıklama yürekleri burktu. Elindeki yumurtaları da kıran 3 gaspçı kayıplara karışırken, titreyerek “50 lira kazanmazsam babam dövüyor” diyen Mustafa İbrahim Ş. ısınması için polis aracına bindirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta mendil satarak para kazanan yabancı uyruklu Mustafa İbrahim Ş. (18), kısıtlamanın başlamasına yakın evine gitmek için yola çıktı. Yürüyerek Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki evine doğru giden Mustafa İbrahim Ş., kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından durduruldu. Mustafa İbrahim Ş.’den para isteyen 3 kişi istedikleri parayı alamayınca Mustafa İbrahim Ş.’yi öce darp etti, sonra da cebindeki 50 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Evde yemek için aldığı yumurtaları da kırılan Mustafa İbrahim Ş.’yi yolda ağlarken gören mahalle komşusu Hasan Hüseyin A. yanına giderek ne olduğunu sordu. Gaspa uğradığını söylemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gasp mağdurundan bilgiler alırken, Mustafa İbrahim Ş. soğuk havanın etkisiyle titreyerek polis ekiplerine bilgi verdi. Şahsın titreyerek durumu anlatması üzerine mahalle bekçisi “Montun yok mu senin üzerinde” diye sorarken, titreyen gasp mağduru bekçiler tarafından üşümemesi için polis aracına bindirildi.

TİTREYE TİTREYE YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI

Titreyerek yaşadığı olayı anlatan Mustafa İbrahim Ş., “Yani ağabey eve gidip geldiğimde yumurta vardı. Yumurtayı da aldılar kırdılar. Bir de benim paramı 50 liramı çaldılar. Şimdi o 50 lirayı kazanmazsam babam evde dövüyor” dedi.
Komşusunu ağlarken gören ve yardımcı olmak isteyen Hasan Hüseyin A. ise, “Arkadaşı sürekli gördüğüm tanıdığım kişi olduğu için ben buna para veriyorum. Yol kenarında ağlarken gördüm. Dedim acaba ne oldu? Bir sıkıntısı mı? Var. Titriyordu bir de, yanına gittim. Sordum kendisine, sıkıntın ne diye, 3 kişi dövdü beni paramı çaldı dedi. Bende dedim ki yürü karakola gidelim. Karakola götürmek için aldım arabaya da başka bir şey yok” diye konuştu.

Polis ekipleri tarafından Aksaray Polis Merkezi’ne götürülen gasp mağduru ifadesinin ardından evine bırakıldı. Polis ekipleri verilen eşkaller üzerine 3 gaspçının peşine düştü. (İHA)

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