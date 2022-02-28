“Soğuktan üşütmüşümdür” deyip geçmeyin! Sistitte erken teşhis ve tedavi çok önemli!

Sistit kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür ve ağrılı seyredebilir. Hafif seyreden vakalarda ise kendi kendine geçebilir. İdrara sık çıkıyorsanız ve idrar yaparken yanma hissediyorsanız bu durumu önemseyin ve mutlaka bir doktora gidin. Erken tedavi edilmesi önemli olan bu hastalık hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere yazımızda yer verdik. İşte detaylar!

SİSTİT NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Normalde üreme organları ve anüsde yaşayan bakteriler, bazen mesaneye ulaşırlar ve idrar yoluyla dışarı atılırlar. Ancak bazı durumlarda mesanedeki bakteri sayısında artış olur ve sistit meydana gelir. Hafif sistit vakaları genellikle birkaç gün içinde kendi kendine düzelir. Ağır sistiti olan kişilerin ise düzenli veya uzun süreli tedaviye ihtiyacı olabilir.

Sistitin belirtileri ise şunlar:

İdrar yaparken yanma ve ağrı

Sık idrara çıkma ihtiyacı

Terleme, ateş

Yorgunluk ve halsizlik

Kusma ve mide bulantısı

Kasık ve anüse yayılan ağrı

Seks sırasında hissedilen ağrı

Kötü kokulu ve bulanık idrar

Kasıkta ve göbek deliğinin altında ağrı

İdrarda kan görülmesi

SİSTİTTEN KORUNMA YOLLARI

Tuvaleti kullandıktan sonra önden arkaya doğru silin. Böylece vajina ve makat bölgesindeki bakterilerin idrar yoluna girmesini önleyebilirsiniz.

Mümkün olduğunca tuvaletinizi son raddesine kadar yapmalısınız. Böylece mesanenizdeki bakterileri temizleyebilirsiniz.

Seksten sonra on dakika içinde idrar yapmaya çalışın.

Deodorantlı sabunlar, parfümler veya pudra vb. ürünler idrar kanalını ve vajinayı tahriş edebilir.

İlişki sırasında yeterli kayganlığın sağlanması üretranın zarar görmesini azaltabilir.

Anal seks yapıyorsanız vajina bölgesine dokunmamalısınız yoksa bakterileri vajinanıza taşıyabilirsiniz.

Gün boyunca en az 8 bardak su içmeniz idrar çıkışınızı ve dolayısıyla bakteri atılımını artırır.

Kahve, çay, şarap ve diğer içecekleri mümkün olduğunca içmeyin. Mesane için tahriş edici ve uyarıcı olabilir.

Menopoz sonrası dönemdeyseniz östrojen içeren kremleri kullanmalısınız.

Genital bölgenizi uzun süre ıslak tutmayın. Nem, bakteri üremesine elverişli bir ortam yaratır.

İç çamaşırlarınızı her gün değiştirmeye özen gösterin.



