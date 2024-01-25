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  4. Söğüt'te MHP'den aday gösterilmişti! İsmet Sever affını istedi

Söğüt'te MHP'den aday gösterilmişti! İsmet Sever affını istedi

25.01.2024 18:36 | Son Güncelleme:
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Bilecik Söğüt'te yerel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) aday gösterilen ve mevcut belediye başkanlığı görevini de yürüten İsmet Sever, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Söğüt'te MHP'den aday gösterilmişti! İsmet Sever affını istedi

Söğüt ilçesinde Cumhur ittifakının da adayı olan İsmet Sever sağlık sorunları sebebiyle adaylıktan çekildiğini bildirdi. Sever, yaptığı açıklamada "Mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Söğüt Belediye Başkan adaylığından, sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istiyorum. Bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bağımlılığımın ve sadakatimin tavizsiz şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Mevcut belediye başkanlığını da yürüten İsmet Sever, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından aday gösterilmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik Söğüt MHP
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