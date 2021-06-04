Şok diyetlerden uzak durun! Yanlış diyet uygulamaları sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor

Yazın gelmesiyle birlikte, bir an önce kilo vermek isteğiyle bilimsel ve sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın şok diyetlere olan ilgi artmaya başladı. Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, fazla kilolardan kısa sürede kurtulmak için farklı yöntemlere başvurup şok diyet yapmanın sağlık için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Fadıloğlu, uzman kontrolü olmadan bilinçsizce yapılan şok diyetlerin özellikle ergenlik döneminde yeme bozukluğu belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirterek, “Bu diyetlerde hızlı bir şekilde kaybedilen kilo, kısa süre içinde hızlı şekilde geri alınmakta; ayrıca, başlangıçta kaybedilen kilolar yağ dokusundan değil su ve kas kaybından olmakta. Aşırı miktarda sıvı ile elektrolit kaybından dolayı vücuttaki sıvı-elektrolit dengesinde de bozulma meydana gelmekte. Kişide kalp ritim bozukluğu, hipoglisemi, kansızlık, adet düzensizliği, mineral yetersizliği gibi sağlık sorunları da ortaya çıkabilmekte” dedi.

Uygulanan diyetin güvenliğinden emin olunması, mutlaka uzman ve doktor kontrolünden geçilerek planlama yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, “Kilo vermek ve kiloyu kontrol altında tutmak için yapılması gereken iki şey; kişinin yaşam tarzı, tercih ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış sağlıklı ve dengeli beslenmenin olduğu bir beslenme modelinin uygulanması ile düzenli fiziksel aktivitenin yapılmasıdır. Egzersizler sadece yoğun yapılan sporları değil aynı zamanda 30 dakika - 1 saat arasında yapılan yürüyüşleri de kapsamaktadır” diyerek daha sağlıklı ve yavaş kilo verilmesini sağlayacak bir diyet programı uygulamak gerektiğini ifade etti.