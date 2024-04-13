KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Şok eden araştırma: O bölge klozet kapaklarından altı kat daha kirli çıktı!

    Şok eden araştırma: O bölge klozet kapaklarından altı kat daha kirli çıktı!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.04.2024 09:33
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Şok eden çalışmaya göre cep telefonları klozet kapaklarından altı kat daha kirli çünkü insanların dörtte biri asla cihazlarını temizlemiyor. Ebeveynlerin üçte ikisi çocukların telefonu ağızlarına götürdüğünü görüyor. Bu da telefonların yüzeyinde biriken kirler sonucu hastalıklara davetiye çıkarıyor.

    Şok edici bir araştırma, telefonların klozet kapaklarından altı kat daha kirli olduğunu söylüyor. Buna ek olarak insanların dörtte birinin bu cihazları asla temizlemediği biliniyor.

    Swap testleri, el cihazlarının yüzde 52'sinin mikroplarla yoğun şekilde kirlendiğini ortaya çıkardı. Birinde klozet kapağından yüzde 558 (altı kat) daha fazla seviye vardı.

    iStock-1214296241

    On kişiden altısı banyoda telefon kullandığını itiraf etti; yüzde 15'lik bir kesim ise her seferinde ellerini yıkamadı. Ebeveynlerin üçte ikisi çocukların telefonu ağızlarına götürdüğünü görüyor.

    iStock-1163298132

    The Sun'da yer alan habere göre, hijyen firması bu çalışma hakkında şunları söyledi: "Telefonunuza her dokunduğunuzda mikrobiyal aktiviteyi yayabilirsiniz. Ellerinizi günde en az beş kez ve tuvaleti her kullandığınızda yıkamanızı öneririz. Ve telefonunuzu antibakteriyel bir mendille düzenli olarak temizleyin.”

    iStock-1142528983

    Bu testte örnekler steril yüzey çubukları kullanılarak alındı ve cep telefonlarının ekranlarında ve arkasında mikrobiyal kaynakl kontaminasyon seviyesini belirlemek için her örnekte hızlı bir ATP analizi yapıldı.

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Saklanan muzu sadece dahiler saniyeler içinde fark ediyorSaklanan muzu sadece dahiler saniyeler içinde fark ediyor
    400 yıllık gelenek: Gelinin "dert" kutusu400 yıllık gelenek: Gelinin "dert" kutusu
    Sağlıklı cildin 5 sırrı! Bebek gibi bir cilde sahip olunSağlıklı cildin 5 sırrı! Bebek gibi bir cilde sahip olun
    Anahtar Kelimeler:
    klozet
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

    Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

    Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.