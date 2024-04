Şok eden araştırma: O bölge klozet kapaklarından altı kat daha kirli çıktı!

Şok edici bir araştırma, telefonların klozet kapaklarından altı kat daha kirli olduğunu söylüyor. Buna ek olarak insanların dörtte birinin bu cihazları asla temizlemediği biliniyor.

Swap testleri, el cihazlarının yüzde 52'sinin mikroplarla yoğun şekilde kirlendiğini ortaya çıkardı. Birinde klozet kapağından yüzde 558 (altı kat) daha fazla seviye vardı.

On kişiden altısı banyoda telefon kullandığını itiraf etti; yüzde 15'lik bir kesim ise her seferinde ellerini yıkamadı. Ebeveynlerin üçte ikisi çocukların telefonu ağızlarına götürdüğünü görüyor.

The Sun'da yer alan habere göre, hijyen firması bu çalışma hakkında şunları söyledi: "Telefonunuza her dokunduğunuzda mikrobiyal aktiviteyi yayabilirsiniz. Ellerinizi günde en az beş kez ve tuvaleti her kullandığınızda yıkamanızı öneririz. Ve telefonunuzu antibakteriyel bir mendille düzenli olarak temizleyin.”

Bu testte örnekler steril yüzey çubukları kullanılarak alındı ve cep telefonlarının ekranlarında ve arkasında mikrobiyal kaynakl kontaminasyon seviyesini belirlemek için her örnekte hızlı bir ATP analizi yapıldı.