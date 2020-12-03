Sokağa çıkma kısıtlamaları acil servislerdeki yoğunluğu azalttı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının acil servislerdeki yoğunluğu azalttığı belirtildi. "KISITLAMALAR ACİLLERDEKİ POLİKLİNİK SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞATTI" "Biz sokağa çıkma yasakları konusunda deneyimliydik." diyen Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nisan-Mayıs ayındaki 3-4 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarında ciddi bir azalma oluyordu. Bugünlerde de özellikle dün geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde özellikle ayakta başvuru sayımızda ciddi azalma oluyor. Acil servisler tamamıyla acil hastalara hizmet vermiyor. Bazen ihtiyaca bağlı acil olmayan vakalar da geldiği için bu hastalar gelmiyor. Bundan dolayı poliklinik sayılarında hissedilen düşüş oldu" şeklinde konuştu. Kısıtlamalardan sonra hasta sayılarında düşüş yaşandığını belirten Cander, "Geçen haftalarda acil servise gelen hasta sayısı çok ciddi rakamlara ulaşmıştı. 3 bin 500 civarında vaka ki bu rakama biz normalde pik yaptığımız ayda ocak ayında ulaşırdık. Kasım ayının ortasında 3 bin 500'e ulaşmıştık. Bunun 2 bini koronavirüs vakasıydı. Bu tedbirler alındığından itibaren vaka sayılarında düşüş yaşandı."

Zonguldak'ta gidişat iyi değil: Harita korku filmi gibi, ölümle burun buruna yaşıyoruz "ACİL SERVİSLER PANDEMİNİN MERKEZİ OLARAK GÖREV YAPIYORLAR" Hastaların acil servislerden yoğun bakımlara nakli için geçen sürenin önemli olduğunu belirten Başar Cander, "Acil servisler pandeminin merkezi olarak görev yapıyorlar. Ağır hastaların yüzde 90'ı acil servislere başvuruyor. Solunum yetmezliği veya organ yetmezliği. Bu hastalar çok artarsa yoğun bakıma yer bulamazsanız. Yoğun bakımın yataklarının doluluk oranı önemli bir istatistiktir ama daha önemli bir istatistikse bir insanın yoğun bakıma nakli için geçen ortalama süre. En iyi dünya sistemlerinde dahi 2 ila 23 saat şeklinde süreler vardı. Yoğun bakımdaki ihtiyaçtan dolayı nakil için bazen 24 saat, bazen 48, saat bazen 72 saat bekleyen hastalar var. Ortalamalar yükseldi. Bu hasta grubu süreyi acilde geçiriyor. Acilde bu hastalar yoğun bakım yatağına nakledilinceye kadar optimal tedaviyi görmesi lazım. Bu optimal tedaviyi görecek üniteler acillerin içerisinde yaygınlaştırılmalı ki biz bunlara kritik bakım üniteleri veya kritik yoğun bakım üniteleri diyoruz. Bunun için donanıma ve eğitimli personele ihtiyaç var. Proje dahilinde bunların geliştirilebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.